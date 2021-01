Tottenhams superduo herjet med Leeds: – Vi er i ferd med å se historie bli skapt

Tottenham - Leeds United (2-0) 3-0

Tottenham var i fyr og flamme i lørdagens møte med Leeds. Marcelo Bielsas disipler ble til slutt sjanseløse da Tottenhams brennhete duo nok en gang markerte seg.

Harry Kane sendte vertene i ledelsen fra straffemerket etter halvtimen spilt, etter at Ezgjan Alioski felte Stephen Bergwijn.

Tolv minutter senere lå ballen i nettet igjen. Denne gang var det Tottenhams superduo som slo til. For 13. gang denne sesongen kombinerte Harry Kane og Heung-min Son. Sistnevnte snek seg inn bak Leeds' backfirer og satte ballen i nettet etter innlegg fra Kane.

– De forstår hverandre bra. Mot en motstander som Leeds var det viktig at de var mobile i angrep. Det er mange gode spillere i Premier League, til og med i klubber der man tror det ikke kan være gode spillere. Men jeg må si at Son og Kane gjør spesielle ting denne sesongen, sier Tottenham-manager José Mourinho i et intervju etter kampen.

Radarparet tangerte dermed rekorden satt av Alan Shearer og Chris Sutton fra 1994-95-sesongen.

– De har allerede scoret like mange scoringer kombinert, som noe annet par har gjort i Premier Leagues historie og vi er fortsatt ganske tidlig i sesongen. Vi er i ferd med å se historie bli skapt, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i studio.

– Den pasningen fra Kane er det Kevin De Bruyne-nivå over. Disse to har en magisk kjemi for øyeblikket, følger TV 2s fotballekspert Trevor Morley opp

Etter hvilen inntok Son servitørrollen da han serverte Toby Alderweireld – som stanget inn 3-0 etter på en corner.

Et lite skår i gleden for hjemmelaget var at Matt Doherty, på overtid ble tildelt sitt andre gule kort etter en stempling på Pablo Hernandez.

Tottenham går dermed opp på 3.-plass med 29 poeng, mens Leeds ligger på 11.-plass med 23 poeng.