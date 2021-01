Uflaksen vil ingen ende ta for Gunnulfsen: Brakk beinet på trening

Mikael Gunnulfsen (27) brakk beinet under en treningsøkt på Lillehammer lørdag formiddag og er ute resten av sesongen.

Gunnulfsen startet sesongen med å knuse langrennseliten på Beitostølen og ble belønnet med verdenscupplass i Ruka. Like før ble en syk og måtte melde avbud. I fjor pådro 27-åringen seg en skulderskade.

– Det baller på seg dette her. Jeg begynner å få en lang merittliste med skader, og det er selvfølgelig kjipt når merittlisten på skader er lenger enn resultatlisten, sier Gunnulfsen til TV 2.

Han er for øyeblikket på Lillehammer Sykehus og skal fraktes videre til Oslo senere lørdag hvor han skal opereres søndag. Det er foreløpig uklart når Gunnulfsen vil være tilbake i trening. Det vil vurderes etter operasjonen.

– Foreløpig vet jeg ikke så veldig mye mer enn at det er det tjukke leggbeinet som er brukket på tvers. Det beinet var litt løsere på midten enn det pleier å være, for å si det sånn, forklarer Gunnulfsen.

Beinbruddet skjedde under en treningsøkt på Lillehammer lørdag formiddag der 27-åringen i høy hastighet kolliderte med en annen skiløper.

Ulykken skjedde langt inne i terrenget og Gunnulfsen ble liggende i snøen i 45 minutter før han ble hentet av snøscooter som fraktet ham til ambulansen.

– Det skjedde i en ganske vanskelig sving hvor vi kom fra hver vår side. Det er sånn som kan skje overalt, men det var bare veldig, veldig uflaks. Men er det noen som har skyld i det er det meg, for jeg holdt litt til venstre og det er vanlig høyreregel i skiløyper. Så det var bra at det var jeg som fikk den verste støyten.

– Er det ekstra surt at det kommer en skade nå?

– Ja, på en måte er det ekstra surt fordi om en drøy uke skulle jeg gå meg inn på VM-laget. Det er en posisjon jeg aldri har vært i før. Så sånn sett er timingen helt forferdelig. På en annen side er det sånn at hvis det var en sesong som skulle bli amputert så var det denne her. Det går verdenscup nå med ingen nordmenn fra start. Så vi får fokusere på den delen av det at en allerede noe amputert sesong ble helt amputert.

Tross alle skadene oppigjennom og beinbruddet nå, er Gunnulfsen ved overraskende godt mot.

– Fordelen med å få mye juling er at du blir vant til det. Det eneste jeg kan gjøre er å komme meg igjennom dette og tenke på hva jeg skal gjøre fremover når jeg er ferdig med operasjonen, sier han og legger spøkefullt til:

– Jeg får bare bytte forbilde til Nora Mørk og Aksel Lund Svindal. Det finnes idrettspersonligheter som har kommet tilbake fra mye rart. Det er bare å finne motivasjon i det.

Hans Kristian Lahus beskriver situasjonen som fryktelig kjedelig.

– Han var så nære en VM-plass, så dette skjedde på et fryktelig kjedelig tidspunkt, sier han til TV 2.