Kjent svensk rapper pågrepet etter dramatisk kidnapping

Den kritikerroste artisten, som herjet på de svenske hitlistene i desember, ble pågrepet i Stockholm nyttårsaften.

Han ble besluttet formelt pågrepet i starten av desember, men har ifølge SVT oppholdt seg i utlandet for å spille musikk frem til nylig.

– Vi har ikke hatt et helhetlig bilde fra start. Men under analysearbeidet har vi kommet frem til at det foreligger en sannsynlighet for at han er innblandet, uttaler påtalemyndigheten.

Mishandlingsvideo spredd på nett

Han er mistenkt for å være innblandet i en mystisk kidnapping som skjedde i april i fjor, der et titalls maskerte menn var involvert. I etterkant av dette begynte det å sirkulere bilder av den kidnappede mannen, som også er en kjent artist, bli truet med et skytevåpen, rispet med kniv og ranet.

Han har ikke ønsket å hjelpe politiets etterforskning.

– Jeg har det fint. Som dere ser, jeg lever, fortalte han i en videobeskjed i sosiale medier i etterkant.

Til den svenske avisen Expressen opplyser Anna Stråth i påtalemyndigheten at den kjente rapperen som ble pågrepet nylig nekter straffskyld.

Ifølge den svenske avisen har artisten tidligere hatt knytninger til en av Stockholms voldeligste kriminelle nettverk. Han har tidligere sonet en dom på flere år. I fjor var han drapsmistenkt og satt varetektsfengslet over en lengre periode, men saken ble siden henlagt.

– Uvanlig

Stråth i påtalemyndigheten uttalte etter lørdagens rettshøring at teksttjenesten Encrochat, som ble nedlagt i fjor, har vært en viktig brikke i etterforskningen deres. Den krypterte tjenesten, som ble hyppig brukt av kriminelle for å handle narkotika og våpen, ble infiltrert av europeisk politi, noe som har ført til hundrevis av arrestasjoner.

– Encrochat har vært veldig viktig. Det er veldig uvanlig å få så mye informasjon om en kriminell handling som vi nå har fått i mange etterforskninger, sier hun.

Tjenesten er nå lagt ned.