Premier League-klubber fordømmer stjernenes julefeiring

Tottenham-trioen Sergio Reguilón, Giovani Lo Celso og Erik Lamela og West Ham-spiller Manuel Lanzini brøt britiske myndigheters koronaregler da de feiret jul sammen.

Premier League-spillerne er med på et større gruppebilde, til tross for at det i London ikke var lov å feire sammen med noen fra andre husstander.

Bildet, som skal være delt av en venn av Premier League-stjernene, ble delt på Instagram og skal ifølge engelske medier være tatt i Lo Celsos hus, skriver Daily Mail.

Julefeiringen fordømmes av spillernes klubber.

– Vi er ekstremt skuffet, og vi fordømmer sterkt bildet som viser at noen av våre spillere feirer jul sammen med familie og venner, spesielt når man vet hvor mye mange har ofret i høytiden. Reglene er klare, og det er ingen unntak. Vi vil minne alle våre spillere og staben på protokollen og deres ansvar om å sette et eksempel, skriver Tottenham i en pressemelding, som sier at de vil løse saken internt.

– Klubben har høyest mulig standard når det kommer til protokoller og tiltak knyttet til koronaviruset, så vi er skuffet over å høre om Manuel Lanzinis handlinger. Vi kommer til å løse saken internt. Manuel har fått en tydelig påminnelse om sitt ansvar, skriver West Ham i en pressemelding.

Reguilon starter på benken i lørdagens kamp mot Leeds, mens verken Lo Celso eller Lamela er med. Lanzini spilte det siste kvarteret i West Hams 1-0-seier over Everton fredag kveld.