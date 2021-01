Linn Svahn (21) overrasket stort og vant kvinnes fellesstart foran Julija Stupak og Jessica Diggins. Den svenske sprintdronningen forsvarte dermed ledertrøyen i Tour de Ski.

Etter målgang poserte de tre løperne foran fotografene. Mens Diggins og Stupak valgte å gjøre et jubelhopp, sto Svahn plantet på bakken.

– Hopper bare på trampoline

Vanligvis er det kun kvinnene som blir bedt om å hoppe foran kamera etter løp.

– Jeg ser ingen vits med å hoppe. De må gjerne hoppe ved siden av meg, men å hoppe gjør jeg bare på trampoline - ikke i målområdet. Da lar jeg heller beina få litt hvile, sier Svahn til Expressen.

TV 2-ekspert Petter Skinstad er svært glad for at Svahn nå valgte å markere motstand.

– Det var helt nydelig. Det er veldig, veldig, veldig bra at noen gjør opprør mot et superteit fenomen som utelukkende pålegges kvinnelige løpere. Det står mannlige fotografer og ber damer hoppe. De ber ikke herrer om å hoppe sånn. Hvis man er hoppende glad får man bare hoppe. Om man er mann eller dame. Men ingen skal tvinges til å hoppe bare fordi de er damer. Det er helt latterlig å se på. Jeg er kjempeglad for at Linn Svahn benytter anledningen til å markere at hun synes det er dumt. Jeg har også registrert andre løpere si at dette er noe forbanna tull, sier Skinstad.

La hopperne ta seg av hopping

TV 2-eksperten understreker at de som ønsker å hoppe selvsagt skal få lov til det.

– De som har lyst til å hoppe, enten det er menn eller kvinner, skal få hoppe så mye de bare orker. Men da skal folk gjøre det på eget initiativ. Personlig synes jeg de som skal til Bergiselbakken kan ta seg av hoppingen, sier han.