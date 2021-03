Tesla Model 3, den rimeligere folke-Teslaen, har vært på markedet en stund. Det første salgsåret ble den Norges mest solgte bil. I fjor tok den en svært sterk andreplass, etter en voldsom salgsinnspurt i desember.

De aller, aller fleste kundene har valgt den i Long Range-versjonen med firehjulsdrift. Et fornuftig valg, som byr på helt greie ytelser og et lavt strømforbruk, som igjen gir svært god rekkevidde.

Men for den som har lyst på litt mer «power» og et mer sporty alternativ, finnes en hvassere utgave. Performance. Den koster 50.000 kroner ekstra – og ender dermed på 499.900 kroner. Nå kjører vi den.

Hva er nytt?

Ved første øyekast ser den ut som hvilken som helst Model 3. Men den har en lite spoilerleppe bak. Dessuten også større 20-tommers hjul, større bremser og en fjæring som er 10 millimeter lavere – og stivere.

Dessuten har du en liten knapp på den store skjermen som kalles for Track Mode, med et lite ikon i form av et sjakkrutete målflagg. The checkered flag. Selve symbolet på motorsport. Kanskje burde det heller vært en rød trekant som en advarsel? For selv om bilen ser ganske tilforlatelig ut – våkner villdyret med et trykk på denne knappen.

Da åpnes alle porter for de 450 hestekreftene, deler av de elektroniske sikkerhetssystemene skrus av og du får mer krefter til bakhjulene på bestilling fra høyre-foten.

Bilen har relativt kompakte mål og den oppleves som lettkjørt og nett.

Hva er styrker og svakheter her?

Styrken her er en moro-faktor som går utenpå alt annet til denne prisen.

Her får du en akselerasjon som gir skikkelig adrenalin-kick. Vi snakker 0-100 km/t på superkjappe 3,3 sekunder og et understell og bremser som matcher galskapen. Alt splitter nytt – og det til samme prisen som en hvilken som helst halv-grå familiebil.

Ytelsene derimot er lik de man får i eksotiske sportsbiler til flere millioner kroner. Du får rett og slett ikke noen annen ny bil som byr på samme ytelse for denne prisen.

Resultatet er naturlig nok at den er svært leken og morsom å kjøre. Med god styrefølelse, godt avpasset understell og frekke bremser som biter godt fra seg når det trengs.

Selvfølgelig er tyngdepunktet lavt med tunge batterier i gulvet mellom akslene.

Skal man klage på noe, er det fravær av girskift, vibrasjoner og ikke minst lyd fra en forbrenningsmotor med store ventiler, turbo og veivaksel.

Dessuten ser den kanskje litt anonym ut. På godt og vondt. Performance kan, i motsetning til Long Range, heller ikke utstyres med tilhengerfeste.

Men alt dette er fort glemt når tunga kommer ut av munnviken, pulsen stiger og sladden styres med gass-foten. Det er bare rasende moro!

Du skal være kjenner for å se at dette er en rå Performance-utgave. Større felger og noe lavere fjæring avslører den.

Hva koster den?

For bare noen år siden ville det vært utenkelig å få en bil med slike ytelser til under 500.000. Men det gjør du altså nå. Så vidt det er. 499.900 kroner er det prislappen lyder på.

Ellers kan det nevnes at utgaven med bakhjulsdrift koster 100.000 kroner mindre og at Long Range utgaven med firehjulsdrift og mulighet for tilhengerfeste koster fra 450.000 kroner.

Hvem er konkurrentene?

Det tetter seg til i segmentet for elektriske biler. I 2021 kommer det enda flere å velge i.

Når det gjelder fysisk størrelse og pris er det nærliggende å tenke på Polestar 2 som den aller nærmeste.

Men også biler som VW ID. 3, Nissan Leaf og Peugeot e2008 vil nok av mange vurderes som en konkurrent til denne. I alle fall om man ser bort fra effekt og ytelser, et lite øyeblikk.

Når det gjelder sistnevnte er det ingen som er i nærheten av å matche Model 3 Performance.

Tesla Model 3 duger som familiebil, om plassbehovet ikke er for stort.

Vil naboen bli imponert?

Med nesten 23.500 slike biler på norske veier har den blitt vanligere enn både Model S og X. Dermed oppfattes den, rå ytelser til tross, som ganske alminnelig og folkelig.

Dette sammen med prisen som er relativt gunstig gjør nok at naboer flest ikke reagerer så mye på en Model 3. At det er den sinte Performance-utgaven må man nesten være kjenner for å se.

Du må nok invitere naboen på en tur for å vise hva som faktisk bor i bilen for å imponere, tror vi. Bare pass på så du ikke akselererer på vedkommende krystallsyke. For den går så fælt at det faktisk kan skje ...

Interiøret er minimalistisk og de fleste funksjonene styres fra senter-skjermen på 15-tommer.

Broom mener:

Dette er den elektriske familiebilen som byr på kjøreglede og ytelser langt utover det normale. Du må investere i en Porsche 911 Turbo om du skal ha noe som er raskere. Behøver vi nevne at prislappen på sistnevnte er noen ganger høyere?

Bilen er noe stumpete på dårlig vei, men det er et kompromiss for å ha et understell som takler de voldsomme ytelsene.

Bilen oppleves som kvikk og responsiv også i vanlig trafikk og uten at Track Mode er aktivert. Størrelsen gjør bilen nett og letthåndtert. Samtidig som den duger som familiebil om plassbehovet ikke er for stort.

Utover dette er bilen enkel i bruk, intuitiv og noe minimalistisk. Den store senter-skjermen, hvor nesten alle funksjoner styres fra, krever litt tilvenning, men det kommer fort.

Dessuten er både strømforbruk og dermed også rekkevidde mer enn godkjent. På en god dag, klarer man 560 kilometer, med bilen som veier 1840 kilo.

Setene er gode og det samme er plassen foran. I baksetene derimot er det ikke veldig stor plass for voksne.

Vi var riktignok ikke helt i nærheten av det på våre testdager som fant sted da kvikksølvsøylen hadde valgt å krype godt nedover i termometeret. Men godt over 400 kilometer var ikke noe problem, selv med betydelig «moro-faktor» og aktiv utprøving av ytelsene. Dessuten har man Teslas velfungerende, raske og godt utbygde ladenettverk tilgjengelig når det røyner på.

I forhold til de større og mer påkostede Model S og X merker man at dette er en billigere bil med noen enklere løsninger. Den er blant annet primært bygget i stål, og ikke aluminium som sine større søsken. Den kan heller ikke leveres med luftfjæring.

Men inntrykket vårt er likevel at dette er en solid og velbygget bil. Dessuten har Tesla fått god orden på både kvalitet og verkstedkapasitet. Her står de neppe noe tilbake for konkurrentene nå.

Som vi har nevnt flere ganger; dette er rett og slett en helt spinnvill familiebil til en halv million kroner. Vi skal ikke påstå at du ikke finner en bil som er hakket mer praktisk i bruk, men når det gjelder rekkevidde, ytelser og ladenettverk så ligger denne både ett og to hestehoder foran alle konkurrenter.

Tesla har bagasjerom både foran og bak. Samlet volum oppgis til 542 liter.

Hva mener eierne?

Tesla Model 3 Performance Motor: Elektrisk x 2. Effekt: 450 hk / 639 Nm. 0-100 km/t: 3,3 skunder. Toppfart: 261 km/t. Rekkevidde: 567 km. Oppgitt strømforbruk: 16,60 kWt. L – H -B: 469, 144 og 185 cm. Bagasjerom: 542 liter. Pris: 499.900 kr.

Visste du at:

– Tesla nå bygger Model 3 i Kina.

– Model Y, som er rett rundt hjørnet, blir SUV-utgaven av Model 3.

– Tesla Model 3 var Norges mest solgte bil i 2019 og nest mest solgt i 2020.

