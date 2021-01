Ser du hva som er annerledes med Bieber?

Første nyttårsdag kom den canadiske stjernen ut med musikkvideoen til sangen «Anyone». I videoen, som er regissert av Colin Tilley (32), figurerer Bieber (26) som en bokser.

Fansen får se han trene, drikke et glass rå eggeplommer og i kamp med blod, svette og tårer i bokseringen. Zoey Deutch (26) figurerer som Biebers fiktive kjæreste som støtter han i kampen.

KAMPKLAR: I videoen får vi se Bieber i bokseringen. Foto: Instagram/justinbieber

Det er imidlertid én detalj som vekker oppsikt. Til vanlig er popstjernens kropp nemlig dekket av tatoveringer - mens i videoen er kroppen hans helt bar.

Deler video av prosessen

I en video stjernen la ut på Instagram 1. januar får følgerne hans et innblikk fra «behind the scenes».

Videoen viser Bieber sittende i undertøy, mens et knippe makeupartister jobber iherdig med å transformere kroppens hans til det en fan bemerker at «ser ut som 2010».

Bieber er stor tilhenger av tatoveringer og har blant annet et kors, en løve og en bjørn tatovert på brystet.

En av verdens største stjerner

Den mye omtalte popstjernen har holdt det gående siden sitt gjennombrudd som 13-åring. Siden den gang har han hatt monsterhits som «What do you mean?» og «Sorry», mens han de siste årene har toppet listene med sanger som «Yummy» og «Lonely».

Biebers privatliv har gjennom årene hatt stor offentlig interesse. Da hans forhold med Selena Gomez (28) tok slutt for første gang i 2012 ble det ramaskrik blant «Beliebers» verden over.



Siden den gang har det skapt overskrifter hver gang de to er blitt sett sammen, og mange har spekulert i hvorvidt de to har kunnet finne tilbake til hverandre.

Ryktene om Bieber og supermodell Hailey Baldwin (24) begynte for første gang å florere i 2014, men det var ikke før i 2018 at de to virkelig ble seriøse. Etter at det ble offentlig kjent at de to var sammen gikk ting raskt i svingene for det nye superparet, og før året var omme var de gift.

I løpet av sin karriere har Bieber måttet slite med en del offentlige skandaler, med overskrifter om narkotikabruk, sex-kjøp og depresjon. De siste årene har det tilsynelatende gått bedre med superstjernen, og han har ved flere anledninger tydd til Instagram for å sette fokus på psykisk helse.