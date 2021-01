Politiet: Død person i barnekjeledress funnet i Rogaland

Funnet ble gjort sør på Karmøy ved 13.15-tiden første nyttårsdag, opplyser politiet i en pressemelding.

– Ved undersøkelser av kjeledressen fant vi levninger av det som trolig er et barn inne i dressen, sier jourhavende jurist Erik Engløkk i Sørvest politidistrikt til NTB.

Han sier at omstendighetene tyder på at personen kan ha ligget lenge i vannet, og at det så langt ikke er noe som tyder på at det er snakk om en straffbar handling.

Politiets hovedteori er at barnet har drevet i land.

Det var lørdag kveld at det ble meldt om funn av en barnekjeledress med en redningsvest lengst sør på Karmøy i Rogaland.

Politiet vil fremover foreta en del rutinemessige etterforskingsskritt med tanke på å forsøke å fastslå dødsårsak og identiteten til vedkommende. Dette arbeidet forventes å kunne ta tid.