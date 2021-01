Fotballryktene: – Manchester United føler seg trygge på at Sancho-prisen vil falle

Manchester Uniteds jakt på Jadon Sancho i fjor sommer ble behørig omtalt, men det endte med mageplask. Nå kan det gå mot en ny sommer med Sancho-spekulasjoner. Manchester United ville ikke betale summen Borussia Dortmunds krevde i 2020. Nå tror rødtrøyene at prisen på Sancho vil synke, ifølge 90 Min. Korona-pandemien er hovedgrunnen til at Manchester United-hierarkiet nå tror at Sancho vil være tilgjengelig for under 100 millioner pund (1,16 milliarder kroner). Men i kulissene lurer Liverpool...

PSG-sjef Mauricio Pochettino kobles til flere av sine tidligere elever i Tottenham. Både Dele Alli og Christian Eriksen er aktuelle, skriver den spanske avisen AS.

Liverpools Xherdan Shaqiri har flere ganger vært på vei ut dørene på Anfield, men det vil ikke skje i januarvinduet. Det skriver Liverpool Echo. Merseyside-klubben ønsker ikke å slippe Shaqiri nå.

Arsenal er én av flere klubber som jakter på Celtics skotske midtbanespiller Ryan Christie. London-klubben håper Christies tidligere lagkompis Kieran Tierney kan lokke 25-åringen til den engelske hovedstaden, skriver 90 Min.

Gunners-sjef Mikel Arteta har ennå ikke bestemt seg for hva som blir Mesut Özils skjebne ut sesongen, skriver Sky Sports. Tyskeren ble ikke registrert for Premier League-spill i høst, men har et håp om å bli tatt inn i varmen igjen nå.

En mann som virkelig har grepet sjansen den siste tiden er Rob Holding. Nå vil Arsenal belønne 25-åringen med en ny kontrakt, skriver Telegraph.

Tottenham-manager José Mourinho sier det vil være en stor overraskelse om klubben er aktiv i det kommende overgangsvinduet, skriver Standard. Han kommer ikke til å spørre styreformann Daniel Levy etter forsterkninger.

Crystal Palace-manager Roy Hodgson er ikke bekymret for ryktene rundt fremtiden til Wilfried Zaha. Zaha kobles til Milan og PSG, skriver Daily Mail.

Borussia Dortmund traff bra da de hentet en purung Jadon Sancho fra Manchester City. Nå vil klubben prøve å hente den nederlandske kantspilleren Jayden Braaf, skriver Bild.

Real Madrid-trener Zinedine Zidane avviser at trioen Luka Modric, Sergio Ramos og Lucas Vazquez vil forlate klubben. Det skriver Team Talk.

Everyon-manager Carlo Ancelotti vil ikke stå i veien for spillere som ønsker å forlate klubben i januar. En av dem som kan være på vei vekk er Cenk Tosun, men Ancelotti forteller at det foreløpig ikke har kommet noen forespørsler rundt Tosun, skriver Liverpool Echo.

Wolves er favoritter til å signere Grimsbys 19 år gamle forsvarsspiller Mattie Pollock. Også WBA og Fulham er med i kampen om Pollocks underskrift, skriver Football Insider.

Aston Villa-forsvarer Björn Engels har ikke fått særlig mye spilletid denne sesongen. Nå kobles han til en retur til hjemlandet Belgia, skriver Voetbal24.