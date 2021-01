Full brann i to hytter på Askøy

Natt til lørdag ble det meldt om overtenning i to hytter i Strusshamn.

Klokken 02.36 natt til lørdag rykket nødetatene ut etter en melding om brann i Strusshamn på Askøy. Like etterpå ble det bekreftet at det var full overtenning i to hytter.

– Brannvesenet er på stedet og har startet slukking, tvitret politiet.

Rundt 03.30 informerte Steinar Hausvik, operasjonsleder i Vest politidistrikt om at brannen var blitt slukket.

– Brannvesenet har startet etterslukking, men de vet ennå ikke om noen var til stede i hyttene, sier Hausvik.

Klokken 03.56 skrev politiet at hyttene hadde blitt søkt gjennom, og det opplyses om at brannvesenet ikke har funnet noen personer.