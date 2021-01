Thorstvedt forklarer Martial-målet med «Cavani-trusselen»

Da Anthony Martial stupte inn 1-0 for Manchester United i 2-1-seieren over Aston Villa, var det kun spissens andre mål i åpent spill denne sesongen.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener Martial ofte ikke er helt påskrudd innenfor 16-meteren, men det var ikke tilfellet på scoringen.

– Martial har blitt kritisert for at han ikke er god nok i boksen, ikke nok på hugget foran mål og ikke kommer på de rette løpene. Edinson Cavani er flink til det, og det er sånn de driver hverandre frem, sier han.

– Martial kan ha sett at plassen hans er truet og tenkt at han kanskje må heve seg på noe. Det er det han gjør her. En glitrende scoring, fortsetter den tidligere Tottenham-målvakten.

Edinson Cavani sonet den første av tre kampers utestengelse etter å ha blitt straffet av Det engelske fotballforbundet (FA) for et Instagram-innlegg i november

Cavani, som kom gratis til Manchester United etter at kontrakten med Paris Saint-Germain utløp i sommer, står med fire mål og to assist på 14 kamper så langt denne sesongen.

Martial har fem mål og seks assist på 18 kamper denne sesongen.

– Han er superbegavet. Han kommer i gode posisjoner, men av og til er avslutningene litt rotete. Det hender at han ikke tar de riktige beslutningene. Akkurat som med Marcus Rashford har han ikke nådd sitt fulle potensial. Han kan lett komme opp i 20 mål på en sesong, mener tidligere Manchester United-spiss Andy Cole i Sky Sports-studio.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær er naturligvis også fornøyd med Martials innsats mot Aston Villa.

– Han må bare fortsette å gjøre som i dag: Være involvert, linke med de andre spillerne og holde seg mellom stengene. Han har hatt sjanser hele sesongen, men han har manglet litt selvtillit etter utvisning og formdupp, sier Solskjær etter 2-1-seieren på første nyttårsdag.

Manchester United-seieren betyr at de har gått ti kamper i Premier League uten nederlag og er kun målforskjell bak serieleder Liverpool.