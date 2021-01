Graneruds store utfordring: – Jeg har utelukkende dårlige minner

Etter to konkurranser på tysk jord forflytter Hoppuke-sirkuset seg til Østerrike og Bergisel-bakken i Innsbruck.

Halvor Egner Granerud leder sammenlagt etter rennene i Oberstdorf og Garmisch-Partenkirchen. Nå må han prestere i en bakken han har lite godt å si om.

– Jeg har utelukkende dårlige minner. Jeg har blitt sendt hjem fra Hoppuka her. Jeg har blitt disket her. Jeg har blåst ned på kulen et par ganger. Jeg har en andreplass i en treningsrunde i forkant av VM, det tror jeg er det nærmeste jeg kommer noe positivt i denne bakken. Etter det gikk det nedover, jeg ble vel nummer 34 eller noe sånn i VM. Det er på tide å prøve og få til noe positivt her, sier Granerud til TV 2.

Hoppkometen, som etter fem triumfer på rad nå står med en fjerde- og andreplass i de to første Hoppuke-rennene, lar seg likevel ikke rive med av det store presset. Tvert imot.

– Det er en situasjon som er veldig fin å være i, det er bedre å være best enn å være andre ting, smiler han.

For selv om han skal til en bakken hvor han har slitt, så kommer han dit med en stor porsjon selvtillit.

– Den er veldig god. Jeg kjenner at jeg trives veldig med vissheten om at jeg må gjøre normale hopp, mens de andre må gjøre superhopp for at de skal slå meg. Det er godt å vite, og noe som gir en trygghet inn i konkurransen, forklarer han.

Halvor Egner Granerud endte på andreplass i nyttårshopprennet i Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen i den 69. utgaven av den tysk-østerrikske hoppuka. Foto: Geir Olsen / NTB

Granerud har vært ekstremt stabil den siste tiden, og selv om han mistet litt av godfølelsen etter fjerdeplassen i første hoppukerenn er den tilbake nå.

– Det hjalp veldig med turen til Garmisch. Det var litt rusk i Oberstdorf, og så gjorde jeg en liten justering. Det har gitt veldig gode svar, og den hoppingen jeg drev med i Garmisch var veldig bra og veldig stabil. Det var først i andreomgangen i dag jeg ikke var topp to – da ble jeg treer. Det ble veldig bra, sier 24-åringen som er stinn av selvtillit om dagen.

Hoppuken sammenlagt leder han med fire poeng ned til Karl Geiger og 6,7 ned til Kamil Stoch.

Vinneren av nyttårsrennet, Dawid Kubacki, ligger på fjerdeplass, 8,6 poeng bak nordmannen.