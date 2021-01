Manchester United opp i ryggen på Liverpool etter Fernandes-straffe

Manchester United - Aston Villa 2-1

Bruno Fernandes avgjorde toppkampen mot Aston Villa med sitt straffespark til 2-1 etter en times spill på Old Trafford fredag kveld.

Anthony Martial sørget for at Manchester United ledet til pause, men Bertrand Traoré utlignet like før Paul Pogba ordnet straffesparket som ble satt i mål av Bruno Fernandes.

– Jeg koste meg ikke de siste ti minuttene, for vi burde avsluttet på en bedre måte. Det så ut som en cupfinale eller siste kamp for sesongen. Vi må kontrollere kampene bedre når vi leder, sier Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.

Seieren gjør at Manchester United puster serieleder Liverpool i nakken. Liverpool topper Premier League-tabellen på bedre målforskjell. Leicester og Everton ligger begge fire poeng bak de to lagene i front.

– Ole Gunnar er på en bra plass nå. Det er lenge siden kritikerne kunne si så veldig mye. Han har parkert diskusjonen foreløpig, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Liverpool og Manchester United møtes søndag 17. januar.

Solskjær vil imidlertid ikke svare på om hans lag er tittelkandidater.

– Vi snakker ikke om det nå. Det er altfor tidlig. Vi må vi oss om å bli bedre og ta seirer i jevne kamper. Jeg synes vi kunne avgjort denne kampen mye tidligere, for vi hadde kontringer og sjanser, men det var tre viktige poeng, sier Solskjær til TV 2.

Nøkkelkjøp med redning

Det var Manchester United som var det førende laget i åpningen av kampen. Tidlig fikk Anthony Martial en brukbar mulighet, men suseren fra den franske spissen ble fint reddet av Emiliano Martínez i Villa-målet.

– Han har vært et kupp, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt om målvakten som gikk fra Arsenal til Aston Villa før sesongen.

Aston Villa var imidlertid helt ufarlige, og bare noen minutter etter Martial-sjansen var det David De Geas tur til å komme i aksjon. John McGinns avslutning ble slått unna av Manchester Uniteds målvakt.

Kvarteret inn i kampen rullet Manchester United opp et fint angrep, før Fred fikk avslutte. Brasilianerens forsøk snek seg like utenfor mål.

Mings-albue på Pogba

Paul Pogba fikk en albue i ansiktet av Villa-stopper Tyrone Mings innenfor 16-meteren etter en halvtimes spill. Det ble en blodig leppe for Pogba, men ingen straff for Mings.

– Jeg er overrasket over at VAR ikke så på den og ga straffespark, sier Erik Thorstvedt.

TV 2 har fått forklaring fra VAR-rommet, som anser «kontakten som normal». Den avgjørelsen fikk støtte av TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.

Fem minutter før pause lyktes det for Manchester United. Aaron Wan-Bissakas innlegg ble møtt på første stolpe av Martial, som headet inn 1-0.

Utligning for Aston Villa

Drøyt fem minutter inn i andre omgang var Aston Villa nær utligning. Jack Grealish slo inn til Ollie Watkins, som ble stoppet av en meget god redning av David De Gea.

Seks minutter sov Wan-Bissaka i timen da Aston Villa tok et frispark kjapt. Jack Grealish kom alene på venstrekanten og slo inn til Bertrand Traoré, som satte inn 1-1 for Aston Villa.

Like etter fikk Manchester United straffespark. Paul Pogba gikk ned i en duell med Douglas Luiz. VAR studerte situasjonen, men valgte å støtte dommer Michael Olivers avgjørelse. Fra elleve meter var Bruno Fernandes så sikker som han pleier og banket inn 2-1.

Snaut kvarteret før slutt prøvde Bruno Fernandes lykken fra langt holdt, men en strålende Martínez fikk slått skuddet i tverrliggeren og over.

På overtid var det Matty Cash som fyrte av et langskudd, men David De Gea stoppet forsøket med en solid redning.