– Kvikkleire er i utgangspunktet stabilt

NGI har frigjort rapporter om geotekniske undersøkelser før utbyggingen av boligfeltet som natt til onsdag ble rammet av et massivt kvikkleirskred.

Før utbyggingen av boligfeltet i Nystulia i Gjerdrum rådførte utbygger Odd Sæther seg med NGI, som har gjort undersøkelser og vurderinger av grunnforholdene i Gjerdrum.

– NGI gir råd, men ansvaret for å utføre sikringstiltak ligger ikke hos oss. Etter hva vi kan se av gjennomgangen er dette arbeidet gjort i henhold til de gjeldende kravene i plan- og bygningsloven og andre retningslinjer. Dette vil en videre grundig gjennomgang av saken kunne gi svar på, sier administrerende direktør i NGI Lars Andresen i en pressemelding.

Katastrofen som har rammet Gjerdrum går hardt inn på de ansatte ved NGI, som helt siden skredet gikk har jobbet på spreng med å undersøke grunnforholdene rundt skredområdet og gi råd til beredskapsmyndigheter om hvor det er trygt å ferdes.

– I utgangspunktet er kvikkleire stabile masser, hvor vi i Norge bygger hus for å bo. Hva som er årsaken til skredet som har rammet Gjerdrum, er det for tidlig å si noe om, sier Andresen videre.



Politiet har åpnet etterforskning, og det vil bli foretatt en grundig gjennomgang av hendelsen og hendelsesforløpet.

– Dette vil være et omfattende og grundig arbeid. Forhåpentligvis får vi svar her om årsaksforhold og hva vi alle kan lære av dette. Av respekt for det videre arbeidet ønsker vi derfor ikke å kommentere ytterligere detaljer om hendelsesforløp og vurderinger som er gjort tidligere, sier Andresen.



