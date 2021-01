– Mitt tøffeste år

I sin nyttårstale betegnet Statsminister Erna Solberg 2020 som et uår. Det startet med optimisme, så kom korona-viruset, og året ble avsluttet med den tragiske raskatastrofen på Romerike.

Til TV 2 innrømmer Solberg at dette har vært hennes tøffeste år som statsminister.

– Ja, det har det vært. Dette er jo en spesiell type krise som varer lenge og berører hele samfunnet. Oljeprisfallet og flyktningkrisen var også krevende, men dette har holdt på i ti måneder nå, sier Solberg.

Som Kong Harald på nyttårsaften startet statsministeren med å berømme redningsarbeidet og vise medfølelse til de rammede i Gjerdrum.

– 2020: Et skikkelig uår!

– 2020 viste seg å bli et skikkelig uår. I starten av året kom korona-viruset. Helt på tampen av året ble vi vitne til hvilke ødeleggelser naturkreftene kan gjøre. Da ble Gjerdrum på Romerike rammet av ett av de verste kvikkleireskredene i nyere tid. Mange mennesker er rammet. Mange har mistet sine hjem. Mange er fortsatt evakuert, og mange lever i uvisse. Våre tanker går til alle som er berørt av denne katastrofen, og vår takknemlighet går til redningsmannskapene som har gjort et formidabelt arbeid, sa statsministeren i nyttårstalen.

Men selv om 2020 ble et uår, tror statsministeren at 2020 også viste hva nordmenn er i stand til å få til.

– Folks innsats vil for alltid være noe vi for alltid kan se tilbake på med stolthet, sa statsministeren.

Utfordringer i kø

2021 blir garantert også et utfordrende år for statsministeren. Norge inntar fast sete i FNs sikkerhetsråd fra nyttår. Til høsten er det stortingsvalg der målingene foreløpig tyder på regjeringsskifte. Og statsministeren kan heller ikke love umiddelbare lettelser i folks hverdag. Til tross for at vaksine er på vei, vil vi måtte leve med strenge restriksjoner en stund til.

– Det er ikke gøy. Jeg vet det, sa Erna Solberg, men gjorde motstandshelten Tore Gjelsviks ord til sine, med tittelen på hans bok «Snart kommer vår dag»

– Snart kommer dagen da vi kan gi hverandre de gode klemmene igjen. Stå tett i tett på konsert og synge av full hals, og la turister få nyte det beste Norge har å by på. Det gleder jeg meg til, sa statsministeren.