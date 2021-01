Jurn og kollegene reddet 13 personer fra skredkrateret

For første gang beskriver fartøysjef Jurn Van Der Bovenkamp på Sea King helikopteret den hektiske drøye timen, hvor han og kollegene reddet opp 13 personer fra krateret av leirskredet i Gjerdrum.

Like etter klokken 04 natt til onsdag gikk alarmen hos redningstjenestens 330 skvadron sin avdeling på Rygge.

Jurn Van Der Bovenkamp og fem av hans kolleger lå og sov, men gjorde seg raskt klar for å ta av med redningshelikopteret.

– Like før vi tok av fikk vi en oppdatering fra alarmsentralen om at de hadde mottatt veldig mange nødmeldinger. Da skjønte vi at dette kunne være stort, og vi tok med oss litt ekstra katastrofeutstyr, sier Van Der Bovenkamp til TV 2.

Krevende forhold

I løpet av halvtimen det tok å fly fra Rygge til Gjerdrum gikk det mange tanker gjennom hodene til de seks besetningsmedlemmene i helikopteret.

– Da vi kom til stedet, så vi bare et digert hull i bakken og skjønte da dimensjonen og omfanget, sier Van Der Bovenkamp. Foto: Kristin Grønning/ TV 2

De var usikre på hva som møtte dem og om de var dimensjonert for oppdraget.

– Jeg har jobbet med leirskred tidligere, så man gjør seg noen tanker. Men det var så krevende vær mens vi fløy, så fokuset vårt var mest på forholdene, sier fartøysjefen.

Da Sea King helikopteret endelig kom til Ask i Gjerdrum, så de bare et stort hull i bakken.

– Først da vi fløy ned i hullet, så vi omfanget og hvor stort dette skredet var, sier Van Der Bovenkamp.

På dette tidspunktet hadde politihelikopteret allerede observert flere personer nede i krateret som trengte hjelp. Mannskapet i politihelikopteret guidet Sea King-helikopteret i retning av disse personene.

Heiste opp 13 personer

– Situasjonen var så uavklart at vi måtte bare ta grep og begynne å heise opp de menneskene som var nærmest oss. Vi hadde 100 prosent fokus og jobbet systematisk med å redde flest mulig, sier han.

Redningshelikopter i aksjon over skredet i Ask. Foto: Terje Bendiksby/ NTB

I nattemørket og med lett snø i luften fikk de heist opp en og en person fra det store krateret.

Da de hadde heist opp seks personer, ble de fløyet til en slette like ved, hvor ambulanse og brannmannskaper sto klare for å ta seg av de som var blitt reddet.

Van Der Bovenkamp og kollegene returnerte til krateret hvor de klarte å redde opp ytterligere syv personer.

– Hvilke tanker gikk gjennom hodet ditt da du satt og styrte helikopteret, mens dere heiste opp én etter én?

– Vi gikk fullstendig i jobbmodus og konsentrerte oss 100 prosent om å gjøre jobben best mulig, under de krevende forholdene. Så vi rakk ikke å tenke så mye. Tankene kom først i ettertid, sier fartøysjefen og blir stille.

Først da jobben var over, kom tankene om hvor omfattende skredet var, hvor mange som var berørt og at det var flere igjen på stedet som de ikke fikk reddet ut.

– 13 personer ble reddet av dere i Sea King. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det ikke bare vår innsats som sørget for at de 13 ble reddet. Det er vi som har verktøyet for å gjøre jobben. Vi skal ikke komme og stjele æren for det. Det er mange aktører her som gjør en kjempeinnsats for disse 13, sier Van Der Bovenkamp.

I AKSJON: Her senkes en av mannskapet i redningshelikopter ned over rasstedet i Ask i Gjerdrum natt til onsdag. Foto: Jil Yngland/ NTB

Fartøysjefen sier at han ofte er i situasjoner hvor han og kollegene redder liv.

– Vi er i situasjoner hvor vi redder liv nesten hver eneste dag hele året. Men det hører til sjeldenhetene at vi redder 13 personer på en og samme dag, sier han.

– Livsviktig innsats

Innsatsleder Roger Pettersen i Øst politidistrikt skryter over innsatsen til Van Der Bovenkamp og kollegene hans i de første timene etter skredet.

Innsatsleder Roger Pettersen sier at mannskapet om bord på Sea King helikopteret reddet mange liv fra krateret etter raset. Foto: Kristin Grønning/ TV 2

– Innsatsen deres var livsviktig og de gjorde en helt formidabel innsats i startfasen av oppdraget, sier Pettersen.

– Hvilken verdi har det at vi har et slikt Sea King-helikopter, fullt bemannet klar til og rykke ut døgnet rundt, når det skjer en slik hendelse?

– Det er svært viktig. Spesielt i dette oppdraget viste det seg å være særdeles viktig, fordi den eneste ressursen vi kunne få inn i raset var via luft og var dermed et utrolig viktig verktøy, sier Pettersen.

– Hva tenker du om jobben redningspersonalet på Sea King gjorde her?

– Det blir gjort en veldig god jobb. Profesjonelt og fantastisk innsats av dedikerte kolleger som driver med redningstjeneste. Men det er også viktig å si at dettet er et verktøy av flere, og det er den samlede innsatsen som gir resultater, sier innsatslederen.