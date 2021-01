Lisbeth (54) og sønnen Marius (29) er savnet: – Vi håper og ber om at et mirakel eller to skal skje

Ni personer har status som savnet etter det voldsomme skredet i Gjerdrum natt til onsdag denne uken.

To av disse er 54 år gamle Lisbeth Brustad og hennes sønn Marius Brustad på 29. Sønnen var på besøk hos sin mor i Gjerdrum da raset gikk.

Familien til de to savnede har sendt ut en uttalelse til media hvor de beskriver fortvilelsen de sitter med nå.

– Smertefull situasjon

– Det er en ubeskrivelig vanskelig og smertefull situasjon for familie og venner det vi opplever nå i forbindelse med jordskredet i Gjerdrum. Sønn og bror som sammen med sin mor på en uvirkelig måte er blitt ofre for en hendelse som er utenkelig for oss alle, står det i uttalelsen TV 2 har fått tilgang til.

Det var Romerikes Blad som omtalte saken først.

– Vi savner en svært elsket, kjærlig og omsorgsfull mamma søster og datter, samt en energisk, omtenksom og høyt elsket bror. Vi står støtt sammen og er godt ivaretatt av nære venner. En stor takk til alle som har sendt støttende meldinger og varme tanker med stor empati, skriver familien videre.

Takker letemannskap

Det er familiens talsperson, Marius Stavrum, som har videreformidlet informasjonen til pressen. Han ber om at familien får være i fred, som følger av det som har skjedd.

– Å bli utsatt for dette i sitt eget hjem inne på et byggefelt skal ikke være mulig. Vi håper og ber om at et mirakel eller to skal skje selv om vi også er realistiske. Samtidig vil vi vil takke letemannskapene, kriseteam, politiet/nødetatene og resten av beredskapen for deres innsats, og håper de fortsetter til de savnede blir funnet. Samtidig ønsker vi å sende varme tanker til andre pårørende.