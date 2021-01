Forfang: – Jeg har vært langt nede og langt ifra

Etter en tung sesong så langt ble nyttårshopprennet ble en solid opptur for Johann André Forfang, som med sin niendeplass ble nest beste nordmann.

– Jeg har vært langt nede og langt ifra, så det var ordentlig godt å få en opptur her i Garmisch, sier tromsøværingen til TV 2.

Forfang mener bakkebytte gjorde et stort utslag.

– Jeg kjørte meg inn i et dårlig spor i Oberstdorf. Da er det vanskelig å snu ting fra hopp til hopp. Nå fikk jeg nullstilt litt med ny bakke – en bakke jeg har likt godt tidligere, så rytmen her passer meg fint, og jeg begynner å finne tilbake til beina mine. Da har jeg mer å gi på hoppkanten, sier han.

Blir bedre og bedre

25-åringen mener det begynner å føles bedre og bedre for ham.

– På det siste hoppet hadde jeg mer energi på ett hopp enn jeg har hatt i alle hoppene mine så langt i vinter. Det var en helt annen schwung over det, sier Forfang.

– Plutselig havnet jeg oppå skiene mine, og da kan jeg ta imot det jeg har av positiv luft nedover. Tidligere, som i Planica, har jeg hatt gode forhold, men ikke klart å fly på det. Jeg har stått bak og tråkket på skiene mine. Dette tar jeg med meg, sier han om fredagens renn.

Energibunten Granerud

Forfang kan glede seg over Halvor Egner Granerud, som med andreplass i nyttårshopprennet tok over sammenlagtledelsen i hoppuka.

– Han oser så mye selvtillit om dagen, så han drar med seg gruppen opp med den energien han har. Jeg tror ikke vi trenger å gjøre så mye annet enn å være kompiser, og så tror jeg Halvor har veldig god kontroll, sier Forfang.

Forrige norske hopper til å vinne var Anders Jacobsen i 2006/07.

– Det er et av de store målene hvert år, og noe vi snakker høyt om på evalueringer. Det er hoppuka som kanskje henger høyest. Det er utrolig kult at vi har et godt utgangspunkt når vi nærmer oss slutten, sier Forfang.