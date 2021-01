Preget ordfører: – Nå håper jeg de pårørende får svar

Ordfører Anders Østensen (Ap) i Gjerdrum kommune mottok nyheten om at en person er funnet omkommet med stor sorg.

– Det er med sorg jeg registrerer at det er funnet en omkommet person, men samtidig er det fint at søket gir resultater og at de blir funnet, sånn at man kan få en verdig begravelse og tatt farvel, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) til TV 2.

Det var fredag ettermiddag at det ble kjent at en person var funnet omkommet i rød sone i skredområdet på Ask i Gjerdrum.

– Nå håper vi det søket de gjør skal gi flere resultater, og om man ikke finner levende, at man finner flere av de savnede, sånn at de pårørende kan få svar. Jeg vet ikke hvordan politiet ser på sjansene til å finne flere, sier han.

– Vi håper jo inderlig på at det kan finnes flere overlevende, men vi er glad for alle som kan bli gjort rede for, sier han.

Stor aksjon

Det ble fredag gjennomført en større redningsaksjon inne i skredområdet. Den omkomne ble funnet inne i et hus i området.

– Vi har fremdeles et håp om å finne mennesker i live i området, sa innsatsleder Roger Pettersen fredag ettermiddag.

Innsatsleder Roger Pettersen opplyste ved 17.30-tiden fredag kveld at nødetatene vil jobbe videre utover kvelden og utover natten, og at mørket dermed ikke stanser arbeidet. Arbeidet på bakken inne i rasområdet er derimot avsluttet for kvelden.

– Jeg har bestemt meg for å ha håp så lenge det er grunnlag for det og så lenge det drives søk med hensikt om å finne folk i livet, sier ordføreren.

Følger opp pårørende



– Hvordan bistår dere de pårørende i saken?

– Generelt bistår vi med å ha møter med de evakuerte i en egen gruppe. Vi bruker sorg- og kriseteamet vårt for å følge opp. Det skal være lav terskel for å få kontakt med noen fra kommunen, for å få svar på spørsmål. Det er smått og stort og mye følelser og mange forhold man gjerne vil ha noen å prate med noen om. Vi prøver å gjøre det så tilgjengelig som mulig, sier Østensen.