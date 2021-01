Viste frem ny kjæreste - så bekreftet han at eksen er gravid

Roma- og Italia-stjernen Zaniolo har knapt spilt det siste året grunnet to alvorlige kneskader.

Også på privaten ser det ut til at livet er en smule komplisert. Denne uken bekreftet han i sosiale medier at det er slutt med kjæresten, influenseren Sara Scaperotta, og at han nå er i et forhold med den rumenske modellen Madalina Ghenea (33).

Hans tolv år eldre kjæreste har en datter fra før, og Zaniolo selv kommer også til å få et barn fra et tidligere forhold.

Det som kompliserer ting er nemlig at ekskjæresten Scaperotta er gravid med hans barn.

– Forholdet mitt med Sara har vært over en stund. Som kanskje er normalt når man bor sammen i vår alder, innså vi at vi ikke gikk overens lenger og at det var noen ting som bare ikke passet inn med mitt liv som profesjonell fotballspillere, sier Zaniolo i et La Gazzetta dello Sport som Football Italia har gjengitt.

– Vi drømte om en familie noen ganger, jeg skal ikke benekte det, men så gikk ting annerledes, fortsetter 21-åringen.

Det som er sikkert, er at han uansett kommer til å få et barn med sin ekskjæresten. Zaniolo er ærlig på at det ikke var noe han så for seg.

– Da hun fortalte meg at hun var gravid, var jeg veldig ærlig på at jeg ikke følte meg klar for en slik forpliktelse. Spesielt ettersom vi ikke lenger kommer godt overens, men hun beslutte å beholde barnet. Det er en beslutning jeg respekterer, sier han, og lover samtidig å ta sin del av ansvaret.

– Selv om jeg ikke lenger er kjæresten hennes, vil jeg ta min del av ansvaret som far. Jeg håper dette kan få slutt på snakket om privatlivet mitt og at folk kan gå tilbake til å snakke om meg som spiller, sier Zaniolo.

Ifølge Corriere della Serra fikk hans ny kjæreste først vite om eksens graviditet dagen før det ble kjent i italienske medier, og nyheten skal ikke ha blitt godt mottatt. Avisen hevder imidlertid at de fortsatt har kontakt, og at de snakket lenge sammen på telefonen nyttårsaften.

DOBBELT KORSBÅND-MARERITT: Her har Nicoló Zaniolo akkurat røket korsbåndet for andre gang på ni måneder. Foto: Peter Dejong

Rent sportslig drømmen Zaniolo om å bli frisk i tide til sommeren fotball-EM. Han tror selv han vil være spilleklær i april, 15 måneder etter at korsbåndet røk i januar 2020.

Han var tilbake i trening i juni, men 7. september røk korsbåndet igjen i under en landskamp mot Nederland.