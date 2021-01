Tre alvorlig skadet av fyrverkeri

Det opplyser overlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus i en pressemelding 1. nyttårsdag.

Antallet tilfeller med øyeskader er fem færre enn i fjor.

Mens skadene for tre personer betegnes som alvorlige, regnes sju som moderat alvorlige.

Hvert år samler overlege Bull inn oversikt over øyeskader etter nyttårsfeiringen over hele landet. Han sier at vernebriller reddet flere personer i år.

– En mann opplevde at effektbatteriet eksploderte i det han tente på, men siden han hadde vernebriller pådro han seg bare moderat alvorlig øyeskade og brannskader i ansiktet. Uten vernebriller ville det ha gått svært ille med øyet hans, sier Bull.

Ønsker forbud

Blant de ti personene som ble skadet er seks menn, to ungdommer og to kvinner. Tre av de skadde var tilskuere til oppskytning.

De siste 16 årene har det vært 250 personer som har fått øyeskader etter fyrverkeribruk.

– Fra mitt ståsted som som øyelege mener jeg at politikerne bør innføre forbud mot fyrverkeri. Jeg tror at den enste måten å få slutt på disse skadene er ved å hindre tilgangen, seier Bull.

Færre enn vanlig

Med ti personer med øyeskader etter fyrverkeri siste døgn, er det en reduksjon på fem siden i fjor.

Årlig får i snitt 15 personer øyeskader på grunn av fyrverkeri.

Ifølge Norsk brannvernforening er fellesnevneren mangel på beskyttelsesbriller.

Etter at det i 2008 ble forbudt med pinneraketter i Norge, har antall skader på grunn av fyrverkeri gått betydelig ned.

Likevel er det årlig i snitt 15 personer som får øyeskader grunnet fyrverkeri, opplyser Norsk brannvernforening i en pressemelding.

De ti siste årene har til sammen 151 personer fått skader på øynene på grunn av fyrverkeri.

Klar oppfordring

Av disse har 48 tilfeller vært karakterisert som alvorlige.

Felles for dem som har pådratt seg øyeskader ved bruk av fyrverkeri de tidligere årene, er at ingen har brukt beskyttelsesbriller, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

– Vi har i en årrekke oppfordret publikum til å bruke beskyttelsesbriller ved oppskyting av fyrverkeri nyttårsaften. At noen likevel velger å gamble med synet sitt, er vanskelig å forstå, sier Søtorp.