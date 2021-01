Granerud tok over ledelsen i hoppuka etter andreplass i nyttårshopprennet

Se lørdagens kvalifisering i Innsbruck på TV 2 og Sumo fra klokken 13.20.

Halvor Egner Granerud ble nummer to i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen fredag.

– Gullørnen er den premien man har mest lyst på ved siden av VM- og OL-gull. Å være så nærme og levere en konkurranse som er god nok til å vinne, er litt surt, men jeg er fornøyd med dagen likevel, sier 24-åringen til TV 2.

Granerud tok over sammenlagtledelsen, drøyt fire poeng foran tyske Karl Geiger. Geiger, som ledet hoppuka etter åpningsrennet i Oberstdorf, lyktes ikke hundre prosent fredag. Han ble nummer fem.

– Vi har gode muligheter. Vi har en utøver som har vært i toppen etter to renn. Nå drar vi til Innsbruck. Jeg gleder meg. Jeg føler det er en bakke vi har levert bra med flere, og Halvor er fortsatt i bra form, kjører med sin rytme og virker avslappet. Det er ikke noe som tilsier at han ikke skal gjøre det samme i Innsbruck og Bischofshofen, sier landslagssjef Alexander Stöckl til TV 2.

– Har dere hatt bedre utgangspunkt under din tid som landslagssjef?

– Nei, det føler jeg ikke, spesielt ikke når en utøver er i såpass bra form og som har levert i renn etter renn. Det er det beste utgangspunktet vi har hatt på mange år, sier Stöckl.

Forrige norske hopper til å vinne var Anders Jacobsen i 2006/07.

Bakkerekord

Formsterke Granerud gjorde to meget gode hopp på 137 og 136 meter.

Det klarte bare regjerende hoppukemester Dawid Kubacki fra Polen å straffe. Han landet på 144 meter i sitt andre hopp og vant rennet med 7,2 poeng. Kubacki satte samtidig bakkerekord.

– Kubacki gjorde et veldig godt hopp, og han hadde litt flaks med vind inn nederst. Så ble det mer og mer etterpå, før det ble litt for mye til at Halvor kunne kjøre. Han måtte vente og ha en prøvehopper, og så ble det helt stille igjen. Det er litt typisk, men han leverte et fantastisk hopp og leder fortjent. Det er fortjent med seier for Kubacki når han setter nedslag på bakkerekord, sier Stöckl.

– Jeg hørte lengden på Kubacki, og så skjønte jeg at det var et eller annet rart da det ble holdt så lenge. Det var ikke superfett, men det gjorde ikke så mye egentlig, sier Granerud.

Polske Piotr Zyla ble nummer tre.

Tande slo tilbake

Johann André Forfang ble nest beste nordmann i Garmisch. Han landet på 128,5 i sitt gode førstehopp og fulgte opp med 132 i det andre. Dermed kunne tromsøværingen glede seg over en oppløftende niendeplass.

Daniel-André Tande hadde store problemer da han landet på 60 meter i treningsomgangen i Garmisch torsdag, og fredag ble det en ny bom med 75 meter i prøveomgangen.

I rennet løftet imidlertid Kongsberg-gutten seg kraftig. 126 meter i første omgang og et solid andrehopp på 127,5 meter ga 15. plass i Olympiabakken.

Opptur for Johansson

Robert Johansson fikk en blytung start på hoppuka da han ikke klarte å kvalifisere seg for finaleomgangen i åpningsrennet i Oberstdorf. Fredag gikk det bedre. 124,5 meter i første omgang ble det til 127,5 meter og klatring på resultatlista i den andre. Til slutt ble Søre Ål-hopperen nummer 18.

Hoppukedebutant Sander Vossan Eriksen måtte nøye seg med ett hopp fredag etter å ha blitt slått i den helnorske duellen mot Halvor Egner Granerud i i første omgang.

Marius Lindvik lå best an i sammendraget av de norske etter åpningsrennet i Oberstdorf, men Rælingen-hopperen kom aldri til start i Garmisch som følge av at han torsdag måtte opereres for en betent visdomstann.