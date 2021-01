Fem Manchester City-spillere koronasmittet

Manchester City-manager Pep Guardiola opplyste fredag at fem spillere i klubben har vært i isolasjon den siste tiden etter positive virusprøver.

Smitteutbruddet i Premier League-klubben har vært kjent en tid, men ikke hvor mange spillere som har vært rammet. City har riktignok tidligere bekreftet at Kyle Walker og Gabriel Jesus er i isolasjon.

Nyttårsaften skrev City-keeper Ederson at også han var i isolasjon.

På fredagens pressekonferanse lettet Guardiola litt mer på sløret. Spanjolen kunne bekrefte at totalt fem spillere nå er isolert.

Hvem det gjelder, ville han imidlertid ikke ut med.

– Premier League har gitt oss beskjed om å ikke offentliggjøre det. Vi må kanskje respektere privatlivet til spillerne. I morgen ser dere startoppstillingen, og ser hvilke viktige spillere som mangler, men jeg kan ikke si det, sa City-sjefen ifølge Manchester Evening News.

Guardiolas menn skulle ha møtt Everton tidligere denne uken, men kampen ble utsatt som følge av smittesituasjonen i klubben. Den avgjørelsen har det vært stilt spørsmål ved.

Fredag sa Guardiola at han hadde nok spillere tilgjengelig til å gjennomføre kampen, men at beslutningen ble tatt for å ikke utsette Everton-spillerne for mulig smitte.

Chelsea-manager Frank Lampard regner med at søndagens kamp skal gå av stabelen.

– Jeg har ikke blitt fortalt noe om sjansene for at kampen skal bli utsatt denne helgen, jeg er bare klar over situasjonen. For øyeblikket er planen at kampen skal spilles, sier han.

(©NTB)