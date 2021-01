Politiet: – En person funnet omkommet

Politiet holdt en pressebreief litt over klokken 15 fredag.

Nødetatene har hele fredag arbeidet i skredområdet, og har vært i området med både personell og hunder.

– Det har vært en uvikling i saken. Vi har gjort et funn av en person. Denne personen er beklageligvis omkommet, sier innsatsleder Roy Alkvist.

Han ønsker ikke kommentere alder eller kjønn på personen som er funnet.

– Jeg ønsker ikke svare på flere spørsmål. Vi trenger tid til å foreta varslinger og gjøre de nødvendige ting videre nå, sier Alkvist.

Solberg: – Beskjeden vi fryktet

– Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden vi har fryktet, sier statsminister Erna Solberg (H) fredag, etter at det ble kjent at en person var funnet omkommet.



– Mine tanker går til de som har mistet en de hadde kjær, sier statsministeren til NTB.



– Redningsoperasjonen pågår fremdeles, og jeg tenker også på alle de som lever med usikkerhet om hvordan det går med dem som er savnet, sier hun.



Ni savnet

Det var natt til onsdag at et stort kvikkleireskred gikk i et boligområde i Ask i Gjerdrum kommune.

Ni personer ikke gjort rede for etter skredet, i tillegg til den ene personen som er bekreftet omkommet, men nødetatene har fremdeles et håp om å finne mennesker i live i skredområdet.

– Vi mener fortsatt vi kan finne overlevende i skredområdet. At det nå er gjort et funn, forteller oss at vi er i et område der det kan være folk, sier innsatsleder for helsevesenet på stedet, Bjørn Nuland, til TV 2.

Han sier at den omkomne nå vil bli fraktet ut av området i samarbeid med de forskjellige etatene som er på stedet.

Svenske og norske redningseksperter gikk fredag formiddag inn i nedre del av rød sone i skredområdet, for å undersøke rester av boliger sammen med politihunder.

– Dette er en operasjon med en viss risiko, men det er på bakgrunn av analyser at vi nå ønsker å gjøre dette, sier politiets innsatsleder Roy Alkvist.

Forsterker vei

Det ble vurdert å benytte en brolegger fra Forsvaret for å komme helt inn mot hus som tidligere har vært utilgjengelige. Broleggeren kan bli 28 meter lang, men før den kan kjøres inn i området, må det bygges en vei som tåler tyngden.

Vekten på broleggeren gjør at man frykter at den skal utløse nye skred. Det ble derfor gjennom natten fraktet flere lastebillass med grus og stein for å stabilisere veien inn mot skredområdet.

Under en pressebrif klokken 12 sa politiets innsatsleder at man imidlertid valgte å ikke bruke broleggeren, men i stedet benyttet styrofoamplater som dominobrikker i det gjørmefylte området.