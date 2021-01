Brudd for realitypar

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ex on the Beach-paret Sandra Fjeldberg (20) og Cristian Brennhovd (20) har gjort det slutt.

Seerne ble først kjent med paret da de deltok i årets sesong av «Ex on the beach». Fjeldberg var en del av startcasten, mens Brennhovd senere kom inn som hennes eks.

Underveis i sesongen ble det mye krangling og intriger mellom de to. Etter innspilling var de blitt et par, men i vår ble det slutt mellom reality-profilene.

De fant senere tilbake til hverandre, og i november ga de ut julelåta «Jul sammen igjen». I den forbindelse gjestet de God kveld Norge-studio.

Første nyttårsdag kommer det frem at de to nok en gang har gjort det slutt.

– Ja, det er slutt

Det var Fjeldberg som først delte nyheten med sine følgere på Instagram natt til første nyttårsdag.

Til God kveld Norge sier hun:

– Jeg kommer alltid til å være glad i Cristian og ønsker han det beste uansett. Men vi fungerer ikke som kjærester. Heller ikke som venner, per dags dato.

Også Cristian Brennhovd bekrefter bruddet og sier:

– Forholdet vårt har vært «toxic» ganske lenge. Alle rundt oss så at det ikke var helt hundre prosent. Det er ikke sånn det skal være.

Vært litt av og på

De forteller begge at forholdet tok slutt for en måned siden, men at de har prøvd å være venner.

– Det har vært litt av og på. Det er ikke alltid like lett å slå opp og ikke ha noe kontakt, men nå tror jeg ikke det blir noe mer kontakt, forteller Brennhovd.

Paret skal den siste tiden ha bodd i Brennhovds leilighet i Oslo, som Fjeldberg nå flytter ut av.

– Har vært mye det siste halvåret

Fjeldberg forklarer i en video på Instagrams historiefunksjon at hun er lei av å late som at alt er bra når det ikke er det. Hun forteller at hun har behov for å fortelle at det nå er slutt.

– Det jeg har vært gjennom det siste halvåret nå unner jeg egentlig ingen, sier hun gråtkvalt.

Hun forklarer at hun er klar for å komme seg videre og at hun heldigvis har mange gode venninner som bryr seg og tar vare på henne.

– Nå skal jeg bare slappe av og koble litt av sosiale medier, sier hun.