Slik vurderer de om evakuerte kan vende hjem

1000 personer er evakuert etter kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum natt til 30. januar.

Politiet har varslet at de løpende vurderer status for redningsaksjonen, og om flere må evakueres eller om noen kan flytte hjem.

En av de evakuerte er Berit Lian Berntzen (57) og hennes familie. De var blant de 46 personene som torsdag ble evakuert fra området ved Kokstad gård, rundt 2 kilometer nord for skredet i Ask.

Kastet seg i bilen

Berntzen skvatt litt da politiet ringte henne like før klokken 17.30 torsdag.

Hun jobber i hjemmesykepleien og var da i ferd med å avslutte vakten sin med de evakuerte brukerne på Olavsgaard hotell.

– Jeg må innrømme at jeg kjente litt på hjertebanken og panikken, sier Berntzen til TV 2.

EVAKUERT: Berit Lian Berntzen er en av de rundt 1000 personene som er evakuert etter leirskredet i Gjerdrum. Foto: Privat

Hun ringte sporenstreks sin yngste sønn (18) og ba han pakke deres lille, ni uker gamle valp i bilen og komme seg av gårde.

Nå er de alle samlet på Clarion-hotellet på Gardermoen sammen med de andre evakuerte, og lurer på når de får vende tilbake til hjemmet.

– Vi har jo alltid visst at det var utrygg grunn her ute, men nå framover er vi nok tryggere enn noen gang etter at ekspertene har boret og sjekket hele området. Når NVE etter hvert sier at det er trygt å flytte hjem igjen, stoler vi helt og fullt på det, sier Berntzen som håper og tror at det blir i løpet av helgen.

Men hun tenker at Gjerdrum aldri blir det samme etter dette.

– Det er et lite lokalsamfunn hvor alle kjenner noen som enten er savnet eller har mistet hus og hjem. Gjerdrum blir aldri det samme, fordi det er mange som mangler, sier hun.

Grunnundersøkelser

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bistår sammen med NGI og Multiconsult nødetatene med faglig rådgivning med arbeidet om når noen av de evakuerte kan flytte tilbake.

Regionsjef Toril Hofshagen i NVEs region Øst. Foto: Terje Pedersen/NTB

Fredag ettermiddag sier regionsjef Toril Hofshagen i Region Øst i NVE at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å evakuere flere.

– Det vi jobber med for å bistå politiet nå, er grunnundersøkelser og geotekniske beregninger for å se på om vi kan komme med faglige anbefalinger om innskrenkinger av de evakuerte områdene, altså at vi kan friskmelde områder som trygge, sier hun til TV 2.

NVE har tre borerigger inne i evakuerte områder.

– De jobber intenst med nødvendige grunnundersøkelser for å få tilleggsinformasjon til det vi allerede vet om området, og dermed kunne få fastslått hvilke områder som anses som trygge og stabile, og hvor evakuering eventuelt etter hvert kan anbefales opphevet, og også få nærmere avgrenset de områdene som trolig vil måtte være evakuert i lengre tid, sier hun.

Ras i skredgropa

Når det vil bli aktuelt å åpne for at evakuerte kan flytte tilbake, er foreløpig uklart.

– Akkurat nå er det, som politiet også har sagt, fullt fokus på det pågående redningsarbeidet, så det kommer nå som førsteprioritet, sier hun.

BEVEGELSER: Det har gått flere småras langs kanten av skredområdet. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Innhenter informasjon

For å «friskmelde områder» slik at evakuerte kan vende hjem, er det mye som må gjøres.

Arbeidet, som NVE er i gang med, dreier seg om å få bedre kunnskap om de evakuerte områdene. Det gjøres blant annet ved å gå gjennom alt som foreligger av tidligere grunnundersøkelser.

Det dreier seg om flere tiår med materiale.

– Det finnes grunnundersøkelser helt tilbake fra 1970 og svært mange av nyere dato, så det har vært jobbet med å få tak i all informasjon om grunnundersøkelser fra ulike kilder og sammenstille dette, og se på hva vi da vet og ikke vet nok om, sier Hofshagen.

I tillegg er det laget boreplan ut fra hvor man mener det er behov for å skaffe mer kunnskap.

Torsdag ettermiddag ga NVE råd til politiet om å evakuere ytterligere et område nord for Ask sentrum, på grunn av observerte sprekker i området.

NVE har befart disse, og vil gjennomføre grunnboringer og ytterligere vurderinger av området for å vurdere om og eventuelt hvor lenge evakueringen bør opprettholdes.