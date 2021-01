Familien flyktet i panikk, så mistet Siri (24) synet av faren

Siri Kjærstad (24) og kjæresten Caroline Sparem gikk tur i skredområdet, like før det raste. Timer senere startet en kamp for livet.

Kjæresteparet Siri Kjærstad og Caroline Sparem skulle kaste søpla og lufte hunden på Ask i Gjerdrum klokken to om natten den 30. desember. Veien de gikk på er det stedet skredet trolig startet én og en halv time senere.

– Det var ingen tegn til at det som skjedde skulle skje, så kort tid etter. Det er veldig rart å tenke på, sier Kjærstad.

– Hadde ikke stått her i dag

Den traumatiske hendelsen har fortsatt ikke helt gått opp for henne. Nå er de begge sjeleglade for tidspunktet de la ut på lufteturen.

– Hadde vi gått en time senere, hadde vi ikke stått her i dag.

Da TV 2 møter kjæresteparet når det nærmer seg tre døgn etter raset, er stedet hvor de gikk tur fullstendig visket vekk.

– Det er jo ingenting der. Det er bare svart, sier Kjærstad.

TØFT: Kjæresteparet sier de like gjerne kunne gått tur en time senere. Foto: Frode Sunde / TV 2

Da kjæresteparet kom hjem fra turen, gikk de og la seg. Men nattesøvnen ble kort.

– Så hørte vi bråket. Jeg trodde det var vind, og Caroline trodde det var en snømåker, sier Kjærstad.

Dramatiske minutter

Siris mor, Gry Kjærstad, forklarer at lyden hørtes ut som en diger bulldoser.

– Lyden er vanskelig å beskrive, det var så enormt, sier Gry Kjærstad.

Da hun kom ut i stua, innså Gry at lyden hun hørte var noe langt mer dramatisk.

– Da så jeg et svart hull. Og jeg skjønte med en gang hva det var. Jeg har bodd i Gjerdrum i 45 år, og jeg er veldig klar over hvor mye leire det er her. Jeg har tenkt på hva som skjer når det kommer mye nedbør. Så jeg har tenkt på sikkerheten min, men jeg har aldri sagt det høyt, sier hun.

Mistet synet av faren

Da alvoret gikk opp for Gry, ble det starten på noen dramatiske minutter.

– Mamma sprang rundt og ropte «ut, ut, ut», forklarer Siri.

Da hadde skredet gått to hus foran deres.

Siri og kjæresten Caroline var i ferd med å løpe ut av huset. Men da Siri snudde seg, mistet hun synet av faren.

– Jeg begynner å skrike på pappa, og at han må kjappe seg å komme seg ut.

Familien sier til TV 2 at det er skremmende å være så tett på.

– Det kunne like gjerne vært oss. Når vi så det andre huset rase, så tenkte jeg at det kom hit, forteller Siri.

PREGET: Pål og Gry Kjærstad er sterkt preget etter å ha flyktet fra raset. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Gjerdrum er i våre hjerter

Nå er de utrolig takknemlig for å ha livet i behold.

– Vi er utrolig glade for at vi står her nå i dag. Det er absolutt det viktigste. Vi tenker jo at vi ikke kommer til å se noe mer til tingene i huset, sier Siri Kjærstad.

De to jentene og Kjærstads foreldre, som eier huset, er nå innlosjerte på Olavsgaard hotell.

– Vi får komme oss til hektene, og så får vi begynne arbeidet med å se etter ny bolig. Når og hvor vet vi ikke. Men Gjerdrum er i våre hjerter, så vi får se, sier Pål Kjærstad.

VIPPER PÅ KANTEN: Huset til Pål og Gry Kjærstad står på kanten av rasområdet. Foto: Frode Sunde

Nødetatene har gjennom hele fredagen arbeidet i skredområdet, og har vært i området med både personell og hunder.

Politiet opplyste fredag ettermiddag at det var blitt gjort funn i søket.

– Det har vært en utvikling i saken, og vi har gjort et funn av en person. Denne personen er beklageligvis omkommet, sa innsatsleder Roy Alkvist.

Han ønsket ikke kommentere alder eller kjønn på personen som er funnet.

Håper finne overlevende

Ni personer ikke gjort rede for etter skredet, men nødetatene har fremdeles et håp om å finne mennesker i live i skredområdet.

Svenske og norske redningseksperter gikk fredag formiddag inn i nedre del av rød sone i skredområdet, for å undersøke rester av boliger sammen med politihunder.

– Dette er en operasjon med en viss risiko, men det er på bakgrunn av analyser at vi nå ønsker å gjøre dette, sier politiets innsatsleder Roy Alkvist.