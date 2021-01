Realitystjerne korona-arrestert på paradisøy

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den britiske Love Island-stjernen Zara Holland (25) er arrestert for karantenebrudd på ferieøya Barbados.

Da Holland og kjæresten Elliot Love (30) ankom øya på tirsdag, ble de begge testet for koronavirus. Etter at sistnevnte testet positivt, fikk paret røde bånd rundt håndleddet, som indikerer at de er ilagt karantene.

Den planlagte nyttårsfeiringen ble dermed byttet ut med isolasjon. Det ønsket paret imidlertid ikke å finne seg i.

Ifølge den britiske avisa The Sun, skal de to dager senere nemlig ha blitt arrestert på flyplassen i det de prøvde å flykte hjem til Storbritannia.

Hotellet ringte politiet

Det ble slått alarm da ansatte på hotellet «Sugar Bay Resort» fant to røde avkuttede bånd på parets hotellrom. De besluttet raskt å ringe politiet.

Paret skal ha vært i ferd med å gå om bord på flyet, i det politiet nådde dem akkurat i tide.

Øyas overlege Dr. Kenneth George bekrefter til pressen at to turister ble arrestert på flyplassen: «Dette er en politisak og jeg stoler på at bevis vil bli samlet inn».

Etter å ha blitt avhørt av politiet, er paret nå fraktet til et offentlig isolasjonssenter.

Risikerer bot og fengsel

Den britiske avisa Daily Mail henviser til en talsmann for landets helsedepartement, som sier at de vil ta strenge grep mot alle som bryter retningslinjene.

Paret risikerer nå å bli siktet for å sette andres liv i fare.

Lovbruddet vil kunne gi en bot på svimlende drøye 200 000 norske kroner hver. I tillegg risikerer de å måtte sitte 12 måneder i fengsel.

Strenge regler

Før man ankommer Barbados må man fylle ut et skjema, og aller helst laste opp en kopi av en negativ koronatest.

Ved ankomst er det obligatorisk for reisende som kommer fra høyrisiko- og mediumrisiko-land å teste seg.

Mens man venter på resultat har man kun lov til å reise til overnattingsstedet sitt.

Dersom testresultatet viser seg å være positivt, må man innlosjeres på en offentlig fasilitet i minst 24 timer. Deretter kan man velge å selvisolere seg på egen regning, for eksempel på et hotell - men man har ikke lov til å reise hjem før man tester negativt.

Mistet tittel etter realitydeltakelse

I 2015 vant Holland skjønnhetskonkurransen «Miss Great Britain».

Året etter deltok 25-åringen på den britiske utgaven av TV-serien «Love Island». Inne i villaen datet hun Alex Bowen, som hun også hadde sex med foran TV-seerne.

Dette førte til at hun mistet den gjeve tittelen som «Miss Great Britain».

Avgjørelsen førte med seg kritikk og programleder Caroline Flack var en av de som gikk ut på Twitter og støttet Holland.