Italiensk spurtkanon utklasset konkurrentene

Federico Pellegrino var suveren i herrenes sprintfinalen i sveitsiske Val Müstair.

Italieneren parkerte resten av finalefeltet i den siste bratte bakken før mål.

– Har du sett for et tempo Pellegrino setter opp. Han får jo ti-tolv meter på Bolsjunov, utbrøt TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

Pellegrino hadde ingen problemer med å holde konkurrentene bak seg på oppløpet.

– Det er utklassing på årets første dag. I dag skulle vi hatt Klæbo her, men sånn er livet, la Skjelbæk til.

Russiske Alexander Bolsjunov ble nummer to. Franske Richard Jouve ble nummer tre.

– Jeg har vondt i beina nå, sier Pellegrino etter målgang.

– Jeg la mye press på meg selv, for etter to seire føler man at man kan fortsette å vinne, fortsatte han.

Norge deltar ikke i Tour de Ski av frykt for virussmitte.

Tour de Ski avsluttes i Val di Fiemme 10. januar.