d.Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Benny – nå trenger jeg din hjelp.

Helt plutselig da jeg skulle starte bilen i går morges, dukket det opp en varsellampe med rød nøkkel med rød ring rundt og med strek over. Bilen nekter å starte. Byttet batteri i nøkkelen for ca. én måned siden, og gjorde det samme nå siden jeg tenkte den var tom for strøm igjen, men samme feilmelding dukket opp.

Aldri før opplevd dette og finner heller ikke varsellampen i instruksjonsboka til bilen. Hva kan dette skyldes?

Benny svarer:

Heisann. Kjedelig dette, når bilen ikke vil starte.

Dette kan skyldes flere ting. Alt fra helt enkle, til både dyre og omfattende. Helt konkret hva som har skjedd i ditt tilfelle, tør jeg ikke si noe om, uten å ha sett på og feilsøkt bilen din.

Men noen tips og tanker om hva det kan være, har jeg i alle fall.

Det er viktig at disse runde, små og flate batteriene som er inne i nøkkelen er eksakt riktig type og av god kvalitet og et kjent merke. I motsatt fall kan det bli krøll.

Ettersom du byttet for kort tid siden og det har fungert etter det, vil jeg tro det er i orden. Men sjekk en ekstra gang, for sikkerhets skyld.

Har du en reservenøkkel, så sjekk om denne fungerer. Gjør den det, ligger feilen i nøkkelen. Om ekstra-nøkkelen heller ikke fungerer, ligger feilen i bilen.

Kan bli dyrt

Systemet er veldig kort forklart, bygget opp slik at nøkkelen (via en fast kode) «snakker» med en mottager i bilen som bekrefter at det er riktig nøkkel (kode). Dermed får man adgang til bilens elektronikk som starter opp drivstoff-forsyning, tenningsanlegg etc. Det kan innimellom glippe her. At bil og nøkkel ikke klarer å «snakke» sammen.

Her er det litt avhengig av bilmerke og startsperresystem, men ofte må bilen på et verksted for å kode om igjen dette, slik at delene igjen kan kommunisere. Dette er ofte ganske grei skuring og dermed ikke så veldig dyrt heller.

Men i noen tilfeller kan det skje at for eksempel mottageren som skal videresende signalene fra nøkkelen er defekt – eller at noen av den andre elektronikken rundt er ødelagt. Da kan det fort bli en del mer omfattende og mye dyrere også. Da det kan kreve både omfattende feilsøking, i tillegg til kostbare deler.

La oss håpe at det ikke er så komplisert i ditt tilfelle og at det løser seg greit. Ønsker deg lykke til!

Les også: Vondt i ryggen? Da er det enkleste kanskje å bytte bil

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: – Er det normalt at bilen girer tregere når det er kaldt?

Video: Her tar vi en titt på den nye, ladbare VW Golfen