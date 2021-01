Fotballryktene: – Liverpool kaster seg inn i kampen om Sancho med full styrke

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United får kamp om underskriften til Jadon Sancho. Her er fotballryktene på 1. nyttårsdag.

Borussia Dortmunds engelske stjerne Jadon Sancho ble koblet til Manchester United gjennom hele sommeren. Ifølge flere engelske aviser vil Manchester United på nytt prøve å få kjøpt 20-åringen i januar.

Men nå får Manchester United knallhard kamp om Sanchos underskrift fra erkerival Liverpool, skriver The Daily Mirror. Ifølge den anerkjente journalisten Fabrizio Romano er Dortmund klar til å selge Sancho, og Liverpool har kastet seg inn i kampen om Sanchos signatur med full styrke.

– Til sommeren vil Sancho garantert skifte klubb, sier han i podcasten Que Golazo Podcast.

Samtidig har den nederlandske midtbanespilleren Georginio Wijnaldum gjort det klart at han vil signere på en ny kontrakt med Liverpool. 30-åringens nåværende kontrakt går ut til sommeren, og han ønsker å bli værende på Anfield, rapporterer 90 Min.

Liverpool er også i samtaler med agenten til Sven Botman om en overgang i januar. Lilles 20 år gamle nederlandske U20-forsvarsspiller er selv svært interessert i en overgang til Liverpool, ifølge The Transfer Window podcast).

Liverpools byrival Everton er også i ferd med å styrke troppen. Juventus' tyske midtbanemann Sami Khedira rapporteres å være på vei til Everton. 33-åringens kontrakt med Juventus går ut ved sesongslutt, og en overgang til Everton allerede i januar kan være på trappene, melder The Daily Mail.

Manchester City på sin tide vil bruke noen av pengene til klubbens styrtrike eiere på å sikre seg Tottenhams Harry Kane. Ifølge The Daily Mail planlegger Manchester City et bud på massive 970 millioner kroner på Harry Kane til sommeren. Kane er tiltenkt rollen som erstatter for Sergio Agüero.

Arsenal ønsker å styrke laget med Real Madrids spanske midtbanespiller Isco. London-klubben vil i første omgang forsøke å hente 28-åringen på lån ut sesongen, melder Goal.com. Samtidig er Arsenal enige om å selge forsvarsspilleren Sokratis Papastathopoulos til tyrkiske Fenerbahce, ifølge tyrkiske Takvim.

Manchester United har aktivert klausulen i Jesse Lingards kontrakt som gjør at 28-åringens kontrakt nå utløper i 2022, melder Sky Sports.

Manchester Citys 19 år gamle forsvarsspiller Eric Garcia er enig med Barcelona om en femårskontrakt. Det melder CBS Sports.

Real Madrid føler seg fremdeles overbevist om at klubben vil kapre Erling Braut Haaland til sommeren. Det skriver den Madrid-baserte avisen AS.

Chelsea vil gi AC Milan kamp om underskriften til Strasbourgs 20 år gamle forsvarstalent Mohamed Simakan, ifølge Le10 Sport.