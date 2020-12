Politiet rykker like etter midnatt ut på Efteløtmoen i Kongsberg etter at operasjonssentralen har fått flere meldinger om at det skal være reneste «ville vesten» på stedet med fyrverkerioppskyting i alle retninger, og ulovlig snøskuterskjøring.

Jourhavende politiadvokat har besluttet at samtlige festdeltakere anmeldes. Festeieren får 10.000 kroner i bot, og hver deltaker på festen kan vente seg 5000 kroner i bot, skriver politiet.

– Den aktuelle snøskuteren ville ingen vedkjenne seg, så denne er beslaglegges. Festen er AVSLUTTET, står det videre i meldingen.

Avfyrte rifle på terrassen

I Drammen har politiet rykket ut til en gruppe ungdommer på cirka 20 stykker som har fyrt opp fyrverkeri mot hverandre. To personer er lettere skadet i forbindelse med hendelsen. Politiet har ikke kontroll på noen gjerningspersoner.

– Politiet roer sitasjonen ned på stedet, og etterforsker saken, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

#Porsgrunn 00:30 Politiet er på en privatadresse i Eidanger etter melding fra naboer - om at en person "feiret" det nye året med å brenne av tre rifleskudd fra sin terrasse. Ingen har kommet fysisk til skade. Politiet har kontroll på mistenkte nå - og undersøker omstendighetene. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) December 31, 2020

I Porsgrunn måtte politiet rykke ut til en privatadresse etter meldinger fra naboer om at en person «feiret» det nye året med å brenne av tre rifleskudd fra terrassen.

– Ingen har kommet fysisk til skade. Politiet har kontroll på mistenkte og undersøker omstendighetene, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Våpeneieren og skytteren, en mann i 40-årene, nektet å forklare seg for politiet.

– En rekke våpen ble beslaglagt fra adressen, og mannen kan vente seg at saken hans får et solid etterspill, står det i meldingen fra politiet.

I Oslo har politiet rykket ut til Frognerparken etter melding om slåsskamp mellom flere personer ved hovedinngangen.

– Vi har tatt kontroll på flere involverte parter. En skal være sparket i hodet. Jobber med avhør og avklaring på roller, skriver Oslo-politiet.

Flere branner

Politiet i Innlandet melder om noe amper stemning på Lilleorget i Lillehammer.

– En person er slått ned, og trenger bistand av ambulanse, skriver de.

Det meldes også om flere branner som følger av fyrverkeri. I Bodø er det flere tilfeller av gressbrann, og samtlige er forårsaket av fyrverkeri. Det er ikke meldt om personskader.

Vest politidistrikt har også rykket ut til Ytrebygda hvor det er fyrverkeri som brenner inntil et hus. Tidligere torsdag kveld ble 23 naboer evakuert da den begynte å brenne i et hus i Ytrebygda. To boenheter er ubeboelige etter brannen. Årsaken er ikke kjent.

