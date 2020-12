Donald Trump med hyllest til seg selv i nyttårstale: – Alle ringer og takker meg

Det er i en drøyt fire minutter lang tale publisert på Twitter torsdag kveld norsk tid, at USAs president skryter både av seg selv, sin regjering og USA for å ha skapt beundring verden over for sin raske utvikling av en vaksine mot covid-19.

– For å overvinne «The China Virus» satte vi i gang den største mobiliseringen siden 2. verdenskrig. Vi gjorde om fabrikker til å bygge titusenvis av respiratorer og millioner av masker, sier presidenten i talen.

– Utelukket

Trump er særlig fornøyd med at de på rekordtid har lykkes i å utvikle en vaksine, under ett år etter at verden for første gang hørte om viruset.

– Vi fikk høre gang på gang at det ville være umulig å utvikle en vaksine innen årets utgang. Alle eksperter sa at det var utelukket. At Trump overdrev, og at det ikke ville la seg gjøre. Men det gjorde det, lenge før året var forbi, skryter Trump.

Det amerikanske selskapet Pfizer har i samarbeid med tyske Biontech utviklet den første vaksinen som har blitt godkjent, og som flere nordmenn har blitt vaksinert med.

Tar på seg æren for vaksinen

Trump mener det er hans regjering og «Operation Warp Speed» som har lagt grunnlaget for suksessen. «Operation Warp Speed» er et offentlig-privat partnerskap som har skutt milliarder av dollar i utvikling, fremstilling og distribusjon av vaksinen.

Pfizer har imidlertid sagt nei til penger herfra.

– Normalt tar det opp til ti år og utvikle en vaksine. Takket være «Operation Warp Speed» utviklet vi en vaksine på bare ni måneder. Vi har allerede påbegynt et landsdekkende vaksinasjonsprogram, og vi sender vaksinen ut til hele verden. Verden vil få stor glede av den, og alle ringer til meg for å si takk, sier Trump.

Presidenten er ikke i tvil om at USA, under hans ledelse, fortjener æren for å avslutte pandemien, en gang for alle.

– Det her er en av de mest oppsiktsvekkende, vitenskapelige, industrielle og medisinske miraklene i historien. Det er det alle sier. Vi må aldri la folk glemme hvor det kom fra, og hvordan det kom.