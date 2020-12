Tyrkiske medier: Elabdellaoui skadd av fyrverkeri

Det melder flere tyrkiske medier, deriblant TRT og Cumhuriyet.

Den norske landslagsspilleren skal ha blitt fraktet til sykehus etter at et fyrverkeri sprengte i hånden hans på nyttårsaften.

Ulykken skal ha skjedd under en nyttårsfeiring i hjemmet hans i Tyrkia. Nettstedet skriver videre at Elabdellaoui kan ha fått påført øyeskader i ulykken.

Under landslagssamlingen i november fikk Elabdellaoui påvist koronaviruset, og Norge ble nødt til å sette opp det berømte nødlandslaget.

#SONDAKİKA | Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı.



Havai fişek patlaması sonucu yaralanan Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu tedavi altına alındı. pic.twitter.com/OFzeIOjMwg — TRT Spor (@trtspor) December 31, 2020

29-åringen, som er visekaptein på landslaget, spiller for Galatasaray i den tyrkiske toppdivisjonen. Han har tidligere spilt for blant andre Hull i Premier League og vært kaptein for greske Olympiakos før overgangen til Galatasaray i sommer.

Elabdellaoui har spilt 49 ganger for Norges A-landslag.