– Husene langs kanten vil rase ned

Politiet fortsetter redningsaksjonen i Gjerdrum gjennom natten. Samtidig forventes det at husene langs kanten av skredområdet vil rase ned.

NVE forventer ikke at det vil gå flere skred i skredområde i Gjerdrum, men tror flere bygninger kan forsvinne ned langs skredkanten.

– Det vil skalle av i kantene, så en del av de husene som står langs kanten forventer vi at vil rase ut, sier Erik Traae, sjefingeniør i NVE, torsdag kveld.

Senest ved 15-tiden nyttårsaften raste et nytt bygg utfor kanten.

Fortsetter gjennom natten

Nødetatene fortsetter det de fremdeles omtaler som en redningsaksjon, gjennom natten.

– Vi fortsetter med uforminsket styrke gjennom natten. Det vil være ressurser i luften, for de observasjonene vi gjør over skredområdet er verdifulle i det videre arbeidet, sier politiets innsatsleder Håkon Berg.

Det er lagt ned forbud mot å sende opp raketter innenfor en diameter på en kilometer fra skredområdet.

– Dersom du er usikker på om du er innnefor eller utenfor en kilometer, så dropp rakettene. Det vil forstyrre den pågående redningsaksjonen, opplyser politiet.

– Kan overleve lenge

Nødetatene mener fremdeles det kan være mulig å finne mennesker i live i skredområdet. Det er ti personer som har status som savnet.

– Dersom man har tilgang på vann og oksygen, så kan man overleve lenge i forskjellige konstruksjoner, sier Harald Wisløff i Norsk Folkehjelp til TV 2.

Varaordfører i Gjerdrum kommune, Leif Haugland, ønsket torsdag kveld å berolige de beboerne som bor i områder som nå er merket som trygge i kommunen.

Tidligere på kvelden ble det kjent at ytterligere 46 personer måtte evakueres fra sine hjem nord for Ask i Gjerdrum, etter bekymringsfulle observasjoner.

– Vi har gjort grundige vurderinger av hvilke områder som er trygge og ikke. Vi har evakuert beboere i de områdene vi mener ikke er trygge, sier han.