– Holder United det nivået, så er de med og kjempe helt inn

Se oppsummering av Uniteds høstsesong øverst!

1-3 mot Crystal Palace i premieren. 1-6 mot Tottenham i neste hjemmekamp. Manchester Uniteds sesong startet omtrent på verst tenkelige vis.

– Det var en dårlig start. Det kan ha mange forklaringer. De fikk en dårlig oppkjøring, de hadde en lang sesong, de var slitne etter forrige sesong, både fysisk og mentalt. Så en del av de resultatene sa seg egentlig seg selv, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Så har det virkelig snudd for Ole Gunnar Solskjærs lag. Når kalenderen viser 1. januar 2021, så er ikke det bare hyggelig lesning for dem som ønsket at 2020 skulle bli historie.

For United-fansen er Premier League-tabellen positiv lesning. Saken er følgende: United er tre poeng ligaleder Liverpool med én kamp mindre spilt.

På nyttårsaften ble det klart at de røde djevlenes hengekamp mot Burnley spilles 12. januar, kun fem dager før United og Liverpool møtes på Anfield. Skulle begge lag ta full pott før den tid vil rivalene være á poeng ved avspark på Merseyside.

– De har snudd på en mesterlig måte. Sju seire og to uavgjorte på siste ni... Det er mesterskapstakter, konstaterer Myhre.

– Gir selvtillit

I tillegg til de åpenbare nedturene i begynnelsen av sesongen, og exiten fra Champions League, har det også være stor høydepunkter for United denne høsten. Overtidsseierne mot Southampton og Wolverhampton, 6-2-nedsablingen av Leeds i tillegg til flere snuoperasjoner.

– Så har de kommet på vinnerløypen sin. De har klart å avgjøre kamper til sin egen fordel, mange ganger på slutten av kampene også. Det gir selvtillit, så den runden de er inne i nå, det er mestertakter.

Solskjærs lag er det laget som har tatt desidert mest poeng etter å ha kommet under i Premier League denne sesongen. Hele 18 poeng har United sikret seg etter at motstanderen har tatt ledelsen. Liverpool er nærmest med sine ti.

Myhre tror at United er et av lagene som kan kjempe om tittelen i mai:

– De er en av utfordrerne. Det har aldri vært så jevnt som det er denne sesongen. To poeng i snitt har de nå. Holder de det nivået hele veien inn, så er de med og kjempe helt inn.

Til tross for at United ikke har vært like nærme ligalederen ved nyttår siden Sir Alex Ferguson ga seg i sjefsstolen på Old Trafford, så mener Myhre at det er for tidlig med å konkludere om Solskjær er rett mann for managerjobben i klubben:

– Det gjenstår å se. Jeg har sagt hele veien at han må få tillit til og med denne sesongen her til å bevise om han er rett mann for United. Skal vi dømme etter den siste perioden, så ser det veldig bra ut.

Fernandes: – Vil vinne alt

En av hovedårsakene til at United er der de ligger er signeringen av Bruno Fernandes, som ankom i fjorårets januarvindu. I Premier League har portugiseren levert så langt levert 32 målpoeng på 29 kamper.

26-åringen har nyttårsforsettet klart:

– Målet er å vinne alle kamper vi spiller. Vi må ha fullt fokus i hver kamp. For å være i toppen, og vinne ligaen, så må vi vinne kamper, sier Fernandes, som understreker at United ikke blir revet med av de sterke resultatene den siste tien:

– Når ligaen er ferdigspilt, da teller vi opp poengene.

Villa venter

Uniteds første utfordring i 2021 blir møtet med Aston Villa på Old Trafford. Det blir uten Edinson Cavani, som nyttårsaften ble ilagt tre kampers karantene for Instagram-innlegget han delte etter seieren mot Southampton i november.

Ole Gunnar Solskjær forventer en tøff kamp mot Villa. Birmingham-laget har hatt en forrykende sesong til nå og ligger på 5. plass med 26 poeng. Laget var ubeseiret i desember og vant tre av sine fem kamper i 2020s siste måned.

– De har vært fantastiske. Dean har gjort en strålende jobb. De slo oss i den ene oppkjøringskampen vi hadde før sesongen og vi vet at dette kommer til å bli tøft. De har individuelle kvaliteter, de er fysisk sterke og de er et av de bedre lagene i ligaen defensivt, sier Solskjær.

