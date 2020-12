Gjerdrum i sorg: – Tenk hvis en av dem dør?

Det har snart gått to døgn siden et massivt kvikkleirskred raste over et boligstrøk i tettstedet Gjerdrum. Fortsatt er det ti personer som er savnet, og politiet mener at disse befinner seg i rasområdet.

På nyttårsaften hadde flere samlet seg på Veståsen skole i Gjerdrum for å tenne lys, og på denne måten vise sin støtte til de som er berørt av katastrofen.

– Det som har skjedd er ikke bra. Jeg er også litt redd, fordi tenk hvis en av dem dør?, sier ni år gamle Mikio til TV 2.

Han har laget et hjerte for å vise sin støtte.

– Jeg håper at de finner de ti familiene som er borte. Og at det går bra med dem.

HJERTE: Ni år gamle Mikio hadde laget et hjerte til markeringen. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Helt grusomt

Det var Catrine Lauritzen Eliesen og Ina Woodland som tok initiativ til lysmarkeringen. De er begge sterkt preget av det som har skjedd.

– Jeg syntes det er helt tragisk, og helt grusomt og tenke på at det er barn man ikke vet hvor er. Det er vanskelig å beskrive, for det går sånn inn på deg. Det er vondt og tragisk, sier Eliesen til TV 2.

Hun sier at den katastrofale hendelsen går hardt inn på det lille lokalsamfunnet.

– Jeg tror alle i hele Gjerdrum bare tenker på de som er direkte berørt. Man har kolleger, venner og folk har familie som bor i dette området. Dette er sånn man hører om, det skjer ikke i nærheten av deg selv. Men så plutselig skjer det likevel, sier Eliesen.

– Vi er lei oss

Blant de mange som tente lys, var det flere barn. TV 2 møtte fem gutter og jenter i alderen fem til ti år.

– Vi er her for å minnes det som har skjedd, og fordi vi er lei oss for det som har skjedd. Det er forferdelig. Folk har mistet hjemmene sine, og det er savnede familier. Det er ikke noe jeg liker, sier ni år gamle Celina til TV 2.

TENTE LYS: Celina, Emilie, Max og Alvilde tente lys for de berørte på nyttårsaften. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Ti år gamle Adrian var på besøk hos farmoren sin, som bor bare 500 meter unna skredområdet, da skredet gikk. Tiåringen forteller at han ble litt redd da politiet kom på døra.

– De var egentlig ganske stresset, og sa vi måtte dra. Men vi hadde pakket før de kom, så vi tok alle tingene og gikk til bilen for å komme oss langt unna, sier Adrian.

Barna var enige om at årets nyttårsaften ikke ble helt som de hadde tenkt.

– Den er ikke vanlig, og det er litt å tenke på. Det er korona, så man kan ikke møte så mange venner og ha det gøy med dem heller. Nå har det kommet jordskred, så vi i Gjerdrum må passe litt på det også. Det blir litt vanskeligere, sier Celina.

– Hvor er de siste?

Initiativtaker Ina Woodland sier at lysmarkeringen kom i stand fordi de ønsket å vise sin støtte til de som er berørt.

– Det er helt fryktelig og kjempetrist. Dette er ikke noe man vil oppleve mot slutten av året. Vi vil bare at alle skal kunne feire, og ha det fint. Det er trist at dette kommer på toppen av kaka over alt som har skjedd i år, sier Woodland til TV 2.

LYSHJERTE: Slik så det ut på Veståsen skole i Ask, torsdag kveld. Foto: Mari Linge Five / TV 2

I løpet av kvelden var det flere som strømmet til, og tente lys. En av disse var Anna Linnea Lystad.

– Det er veldig overveldende. De fleste jeg snakker med er enig i at det er uvirkelig at det skjer her. Det går hardt inn på alle når det er så lite, sier hun til TV 2.

Årets nyttårsfeiring blir ikke det samme for innbyggerne i Gjerdrum. Nå krysser de fingrene for at de ti som er savnet kommer til rette.

– Det blir ikke noen nyttårsfeiring når man ikke vet at alle berørte er trygge. Det eneste jeg tenker på er hvor er de siste? Finner man dem? Det blir ikke noen raketter, dette er våre stjerneskudd og tanker til de som er berørt, sier Eliesen.