– Jeg skulle så gjerne ha byttet plass med datteren min

Odd Steinar Sørengen ble begravd under sitt eget hus etter raset i Gjerdrum. Både datteren og samboeren er fortsatt savnet.

Natt til 30. desember blir Odd Steinar Sørengen vekket av sin samboer, Ann-Mari.

– Vi må komme oss ut! Huset raser!

I ørska tror Odd Steinar det som at det brenner. Han løper etter samboeren og sin datter, Victoria, ned trappen.

Så kjenner han at hele huset rister. Det er ikke en brann. Han hører at Victoria og Ann-Mari kommer seg ut døra. Men med kun to trappetrinn igjen, raser hele huset sammen.

I ruinene av sitt eget hus

Odd Steinar får hele huset over seg, men han havner i det han beskriver som en «luftboble». Etter hvert kommer han seg ut av ruinene.

Han setter seg på toppen av det som er igjen sitt eget hus, og skjønner ikke hva som har skjedd.

Det var VG som omtalte saken først.

– Jeg begynte å rope etter Ann-Mari. Og jeg synes å huske at jeg fikk svar, forteller Odd Steinar til TV 2.

PREGET: Odd Steinar Sørengen er kraftig forslått, men det verste er å ikke vite hvor datteren og samboeren er. Foto: Kim Jarle Johansen/TV 2

Han fortsetter å rope, men svaret kommer fra det fjerne. Ropingen blir etter hvert kvelt av lyden fra et redningshelikopter. Odd Steinar blir hentet opp og fraktet til Ahus.

På sykehuset blir temperaturen hans målt til 30 grader. Han er kald og kraftig forslått. Når TV 2 møter Odd Steinar har han tydelige skader i ansiktet.

RUINER: Flere hus ligger nå som ruiner etter raset i Gjerdrum. Foto: Ole Berg-rusten/NTB Scanpix

Men det er ikke de fysiske skadene som er verst. Verken Ann-Mari eller Victoria har blitt gjort rede for etter at huset deres raste sammen.

– Jeg skulle så gjerne byttet plass med datteren min. Slik at hun kunne ha kommet seg hit, og jeg kunne vært savnet, sier Odd Steinar med tårer i øynene.

Det er spesielt uvissheten rundt situasjonen som er vanskelig.

– Det å gå i uvisshet, og vite det går lenger og lenger tid før de blir funnet, og at sjansene bare blir mindre og mindre, det er vanskelig. Men politiet sier vi ikke må gi opp håpet.

Hadde flytteplaner

De neste dagene blir vanskelige for Odd Steinar og familien. Etter å ha blitt skrevet ut av sykehuset i dag, skal han bo hos sin mor i Gjerdrum hvor også hans to eldste barn befinner seg.

Kort tid før huset raste sammen, hadde familien allerede bestemt seg for å flytte fra Ask.

– Vi hadde planer om å flytte nå på nyåret. Hadde kjøpt leilighet, og var klare. Så dette er helt uvirkelig, og jeg hadde aldri trodd dette kunne skje, sier Odd Steinar.