Cavani utestengt i tre kamper

Manchester United-spiss Edinson Cavani er utestengt i tre kamper for rasisme etter å ha skrevet «Gracias negrito» på Instagram.

I tillegg må uruguayaneren betale en bot på drøyt én million kroner og delta på et kurs i regi av Det engelske fotballforbundet (FA).

Manchester United møter Aston Villa, Manchester City og Watford (FA-cupen) i de tre neste kampene.

Cavani-meldingen ble delt etter to scoringer i snuoperasjonen mot Southampton i november.

– Meldingen var ment som en kjærlig hilsen til en venn, og jeg takket ham for gratulasjonen etter kampen. Det siste jeg ønsket var å krenke noen. Jeg er fullstendig mot rasisme, og jeg slettet meldingen så snart det ble forklart at den kan tolkes annerledes. Jeg vil be om unnskyldning, skrev Cavani i en pressemelding etter kampen.

Cavani, som kom gratis til Manchester United etter at kontrakten med Paris Saint-Germain utløp i sommer, står med fire mål og to assist på 14 kamper så langt denne sesongen.