Kastet seg i bilen og kjørte i 70 mil: – Jeg fikk panikk

Da alarmen gikk i Gjerdrum lå Anita Aasland Brennmoen og sov sammen med barnebarnet sitt i Ålesund.

Hjemme i huset i Gjerdrum var Brennmoen sin datter alene hjemme.

– Jeg fikk en telefon rundt fem, men jeg trodde det var noen som tulleringte. Så jeg la på, men skjønte for at det var noe alvorlig, sier hun til TV 2.

– Måtte ta meg sammen

Da alvoret gikk opp for henne, løp Brennmoen ned i stua.

– Jeg var ganske forvirret og jeg løp rundt meg selv og fire barnebarn. Men vi fikk samlet oss, jeg pakket sakene og satte meg i bilen.

Brennmoen er kommunestyrerepresentant for Høyre, og eier Raumergården hotell, som ligger like ved politiets operasjonssentral i Ask. Derfor tilbudte hun seg og ta imot og huse redningsarbeiderne som bistår i den dramatiske aksjonen.

– Da jeg satt i bilen, skjønner jeg at datteren min er i kjelleren i huset på Gjerdrum og at vi skal bli evakuert. Da jeg ikke fikk kontakt med henne, fikk jeg panikk. Men jeg skulle kjøre i 70 mil, så jeg måtte bare ta meg sammen, sier hun.

– For jævlig

Etter en stund ble både datteren og katten evakuert, og var i trygge hender.

– Det var helt for jævlig å tenke på det som skjedde. Men jeg tok det ikke innover meg før jeg kjørte inn i bygda og så hele himmelen lyste opp av helikopter og lyskastere. Da kjente jeg tårene komme, sier hun.

Nå er hotelleieren engstelig og redd for hvordan situasjonen skal utvikle seg. Ti personer er fortsatt savnet, og politiet mener de befinner seg i rasområdet. Men de understreker at de fortsatt søker etter overlevende.

– Vi søker i rester av hus eller moduler som er forholdsvis intakte i rød sone. En hund søker inne i det første huset, mens mannskapene holder seg på utsiden. Vi har foreløpig ikke gjort funn av mennesker, sa innsatsleder Roger Pettersen.

Brennmoen har selv naboer som ikke er gjort rede for.

– Det som skjer hjemme hos oss, spiller ingen rolle. Alle sitter bare og venter, og sorgen begynner å komme. Alt tar tak i oss alle sammen. Jeg orker ikke å tenke på hvordan det skal gå senere. Det er så utrolig mange som er berørte.