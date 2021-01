Sølje Bergman holdt skade skjult på Farmen kjendis

Det har vært en turbulent start på Farmen kjendis. Utfordringene har stått i kø for kjendisene som har reist 100 år tilbake i tid. Men den første uken har også bydd på både gnisninger og krangling, samt dramatikk på nattestid, uten kamerateamet til stede.

For skuespiller Sølje Bergman (45) var særlig starten av Farmen kjendis-oppholdet en utfordring.

Hun bar nemlig på en hemmelighet under hele sitt opphold på Lundereid gård.

I tillegg til sin egen skade, var Bergman med i et annet skadedrama på Farmen kjendis. Se hva i videovinduet øverst i saken.

ENKLE KÅR: Sølje Bergman er vant med å leve med lite luksus på hytta på Finnskogen. Foto: Espen Solli/TV 2

Hytteliv

Det å reise 100 år tilbake i tid så ikke Bergman på som problematisk. Sammen med sin ektemann, skuespiller Stig Henrik Hoff (55), og barna deres, har de tilbragt mye tid på hytta si på Finnskogen. Hun beskriver livet der som å nettopp dra 100 år tilbake i tid.

– Der lever vi det enkle liv. Der har vi utedo, ikke innlagt vann, bærer ved, kløyver ved og putter ting i jorden. Så jeg er ikke redd for å bli skitten under neglene og å ta i et tak, fortalte Bergman til TV 2 før hun dro inn på gården i mai i fjor, da Farmen kjendis ble spilt inn.

Når TV 2 slår på tråden til Bergman igjen nå, forteller hun om det enkle, men svært beroligende hyttelivet.

– De siste somrene har jeg tilbragt mye tid der. Vi lever jo på en måte 100 år tilbake i tid. Blant annet har vi en vanndunk som er ekstremt vrien å åpne. Det krever en del krefter å åpne med hendene, forteller hun.

LAMA: Denne sesongen er det blant annet to lamaer som sprader rundt på gårdstunet på Lundereid gård. Foto: Alex Iversen/TV 2

Pådro seg skade

I tillegg til å ha brukt mye krefter på blant annet vanndunken på hytta, er Bergman også en ivrig strikker.

– Jeg bruker jo hendene hele tiden, til alt mulig! Men tommelen og pekefingeren har fått kjørt seg, kan man si, flirer hun.

I løpet av sommeren 2019 ble det så ille for hendene at hun pådro seg en betennelse i høyrehånden.

Betennelsen slapp ikke taket, og vinteren før TV 2-programmet skulle spilles inn, hadde betennelsen spredt seg i hele armen. På et tidspunkt ble det så ille for Bergman at hun ikke klarte å strikke.

Da Bergman var inne på Farmen kjendis-gården ble ikke armen noe bedre.

– Det var vel min eneste hemmelighet på gården, forteller hun.

Trosset legen

To uker før innspillingen startet ble betennelsen verre, og Bergman dro til legen for en sjekk. Der fikk hun beskjed om at det ikke var så ille, men at hun likevel ikke burde gjøre ting som blant annet å melke ku, sage, eller andre gårdsaktiviteter. Til det hadde hun én ting å si:

– Det er jo helt umulig, for det er jo hele Farmen!

– Det gjorde vondt hele tiden. Jeg fikk beskjed om ikke å trigge betennelsen, men jeg forstod jo at det kom til å bli umulig, sier hun.

Med en kortisonsprøyte i ryggsekken dro hun inn på gården i all visshet om at betennelsen hennes ikke ville bli kurert. Sprøyten hjalp kun på å døyve smertene.

DANSEPARTNERE: Sølje Bergman og cheerleader Kine Olsen (27) danset charleston sammen, som en del av det aller første ukesoppdraget. Foto: Alex Iversen/TV 2

Intens første uke

For TV-seerne er det lite som har antydet at Bergman hadde smerter i løpet av den første uka på gården.

Hun forteller til TV 2 at den første uka var den verste.

– Jeg melket ku omtrent hver dag, bakte 25 brød med Terje, samt alt annet vi gjorde, og bet tennene sammen. Selv om det gjorde vondt, var det samtidig gøy. Jeg tenkte at når jeg først var med, så skulle ikke noe slikt stoppe meg.

Slik går det i dag

Som hun trodde, var ikke Farmen kjendis-oppholdet en lur ide for armen hennes. I løpet av oppholdet ønsket hun likevel å holde skaden skjult, og bite i seg smerten.

– Jeg gjorde jo alt det jeg ikke skulle gjøre for å beskytte armen. Det var helt umulig. Jeg ønsket ikke noe særbehandling, eller å være svakere enn de andre, jeg er jo egentlig sterk nok.

Hun ønsket ikke å vise tegn til det hun omtaler som å være «det svakeste ledd».

– Det var så viktig for meg å være hele meg, og da kunne jeg ikke la betennelsen komme i veien.

I dag kjenner hun på at skaden har spredt seg mer i kroppen, etter Farmen kjendis-oppholdet.

– Jeg kjenner jo på betennelsen flere steder i dag. Den har sneket seg på ganske mange steder jeg ikke har kjent på før, forteller hun, og legger til:

– Selvfølgelig er det litt dumt at jeg ikke kjenner på noe forbedring. Men det kan jo være den går vekk av seg selv, men det vet jeg ikke.

