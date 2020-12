Mesterlaget Göteborg fortsetter likevel i Damallsvenskan

Göteborg, som i høst ble svensk seriemester i fotball for kvinner, fortsetter likevel elitesatsingen og stiller lag i Damallsvenskan også neste år.

Tirsdag kom sjokkbeskjeden om at klubben etter 25 strake år i kvinnenes toppserie i svensk fotball, og et etterlengtet første seriemesterskap, hadde besluttet å runde av elitesatsingen. To døgn senere kom kontrabeskjeden.

På klubbens nettsted opplyses det at klubben satser videre, beholder plassen i Damallsvenskan og spiller mesterliga til høsten. Det står at det til og med er håp om økt satsing.

– Vi er selvsagt veldig glade over at ting ser ut til å være løst og at vi kan bli i Göteborg, sier den svenske landslagsspilleren Elin Rubensson til Aftonbladet.

Interesse

Ifølge Expressen/GT reddes klubben av flere sponsorer. Klubben har ikke bekreftet opplysningen, men gjør det klart at det har vært økt interesse for klubben etter tirsdagens sjokkbeskjed.

– Det vi ikke forventet var den store, overveldende og positive interessen fra privatpersoner, firmaer og klubber for å beholde klubbens elitevirksomhet, står det.

Klubbens langsiktige mål er å søke seg inn under vingene til en større Göteborg-klubb.

Samarbeid

– Vår strategiske oppfatning av at Göteborg FC trenger å integreres med en større organisasjon står fast, skriver klubbledelsen og gjør det klart at det har kommet følere fra et par klubber. Man vil innlede samtaler med dem i håp om å ha en løsning klar i løpet av våren.

Den norske landslagsspilleren Vilde Bøe Risa var en viktig del av laget som vant seriegull, men hennes kontrakt gikk ut i høst.

