Even (19) skulle bare kjøre en kompis hjem: – Plutselig la vi merke til at det var noe merkelig med asfalten

Even Østreng (19) var ute og kjørte sammen med noen venner da veien foran dem plutselig forsvant natt til onsdag.

Det er snaut halvannet døgn siden Even og vennene hans så bakken forsvinne foran dem. Siden den gang har Evens bil, som står helt på kanten av stupet, vært å se på mange bilder fra rasstedet.

– Det er skremmende å se på, absolutt. Der står bilen vi kjørte da skredet gikk, sier 19-åringen til TV 2.

Han kjørte bilen, med tre kamerater som passasjerer. De skulle kjøre hjem en kompis, som bor nedenfor rasstedet.

– Vi kjørte nedover som det var en helt vanlig dag, så plutselig la vi merke til at det var noe merkelig med asfalten foran oss. Vi klarte ikke helt å sette fingeren på det der og da, så jeg bare bråstoppet bilen. Da vi hadde kommet oss ut av bilen hadde veien 10-20 meter foran oss bare forsvunnet, forteller han.

La på sprang

– Da la vi på sprang oppover bakken, og kompisen min, Edvard, som var i bilen, ringte 112 med en gang. Han var antakelig den første som fikk sagt ifra, noe som var veldig bra. Så bare løp vi oppover til rundkjøringa lenger opp i bakken, til vi var på en avstand vi følte var trygg.

SURREALISTISK: Even omtaler hendelsen som helt surrealistisk.

19-åringen anslår at kompisgjengen løper et sted mellom 100 og 200 meter. Mens de løper kaster de noen blikk over skulderen, men de går aldri tilbake etter bilen.

– På det tidspunktet var det helt surrealistisk. Det var ubegripelig rett og slett.

– Var dere redde?

– Ja. Det gikk ikke helt opp for oss hva som hadde skjedd, men spesielt etterpå var det mye adrenalin.

Ga fra seg klær og sko

Da guttene kom seg i sikkerhet, så de folk som hadde løpt ut av husene sine. Flere av disse hadde ikke på seg mer enn undertøy. Guttene ga fra seg jakkene sine til de som trengte det. En av dem ga også fra seg skoene sine.

– Vi var veldig heldige, men det er jo folk som har det mye verre. Det er snakk om at bilen min blir borte, og det er jo ingenting sammenlignet med det som har skjedd med hus og nabolag. Så er det jo skremmende med folkene som var der og som bodde i disse husene. Som våknet på natten, og kom ut i bare undertøyet klokken 04, sier Even.

– Vi er et lite samfunn, og kompisene mine gjorde det de kunne for å hjelpe mye. Den ene kompisen min, Felix, ga blant annet impulsivt bort skoene sine. De hadde det mye verre enn oss, og det har de fortsatt, slår 19-åringen fast.