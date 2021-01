Gir bort egen innsamlingsaksjon: – De trenger det mer enn meg

Eivind Døhlen (30) og familien våknet til et brak da bakken under flere hus forsvant med kvikkleiren.

Sammen med flere hundre andre personer ble han innlosjert på evakueringshotellet på Skjetten.

Etter raset har det oppstått et enormt engasjement for å hjelpe de berørte. På evakueringshotellet og andre steder har folk donert leker, mat og klær.

Det kommer godt med for en som har tre småbarn på hotell.

– Vi har tre små barn som kanskje ikke er helt klar over alvoret, så vi må prøve å underholde dem på et vis. Det kan være lett å bli stresset, men det prøver vi i minst mulig grad å bli. Barna ser ut til å ha det bra. De har fått en hel haug av donerte leker, så da har de en del å gjøre, forteller han.

Ny overraskelse

På nyttårsaften våknet Eivind til en ny overraskelse, men heldigvis var det en positiv beskjed.

– Det startet med at jeg sjekket telefonen, og der hadde en god venn av meg hadde opprettet en Spleis. Det kom som et sjokk. Det er ufattelig kult at folk bryr seg så mye, forteller han.

På kort tid har det kommet inn flere tusen kroner. Men selv om familien bor på hotell uten tingene sine, vil ikke Døhlen ta imot pengene som blir samlet inn fra kompisen.

– Det var en sen julegave. Men jeg har ikke mistet huset mitt, i hvert fall ikke ennå. Jeg kjenner de som har fått huset sitt revet bort, og jeg tenkte med en gang at de pengene har ikke jeg bruk for. Jeg vil heller donere dem bort til de som trenger det mer enn meg, sier trebarnsfaren.

Han regner med at huset hans blir ubeboelig fremover, men mener likevel at pengene blir mer nyttige hos en annen familie.

– De har ingenting lenger. De har faktisk ikke noe å komme hjem til. De har et større behov enn meg. Vi setter selvfølgelig pris på at så mange bryr seg, forteller Døhlen.

– Ikke overrasket

Kompisen til Eivind, Christian Hjellestad, bor i Bergen. Han ville hjelpe til tross for at han sitter på andre siden av landet.

– Jeg satt og lurte på hvordan det ville gå etter raset. Derfor bestemte jeg meg i går kveld for å opprette en spleis for å hjelpe. Selv om jeg er åtte timer unna på andre siden av fjellet, kan jeg jo gjøre noe for å gjøre en usikker tid litt lettere, sier Hjellestad.

GLAD: Christian Hjellestad i Bergen sier han er glad for at pengene vil gå til en annen familie. Foto: Viktor Fylling / TV 2

– Eivind vil ikke ha pengene, hva tenker du om det?

– Det er flott, og ikke noe jeg er overrasket over. Tanken min var uansett og gå sammen med Eivind for og finne en måte å fordele pengene til dem som trenger det mest, sier Hjellestad.

Går til noe bra

Døhlen er imponert over det engasjementet som har kommet frem etter raset.

– Det er sinnssykt hvordan det har utviklet seg den siste dagen. Det er godt å se at det finnes noe positivt også, og det har vi sett det siste døgnet med alle som vil vise sin støtte, forteller han Døhlen.

– Til og med ukjente har ringt meg i dag for å høre om det går greit med oss og tilbudt meg et sted å sove, sier han videre.

Og pengene vil uansett gå til en god sak.

– Pengene kommer til å bli brukt på en ekstremt god sak, det skal kompisen min være sikker på, konstaterer Døhlen.