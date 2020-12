Lindvik mister nyttårshopprennet – må gjennom tannoperasjon

Det får NTB bekreftet torsdag.

Lindvik har slitt med en betennelse i munnen den siste tiden og har blant annet hatt problemer med å spise. Rælingen-gutten har vært hos tannlege både før og etter avreise til hoppuka.

Ved 13.30-tiden torsdag var han på vei til Universitetsklinikken i Innsbruck sammen med landslagssjef Alexander Stöckl. Der skal han opereres.

– Dette er veldig kjipt, men helsemessig helt avgjørende. Det er ikke forsvarlig å hoppe, og han står derfor over rennet i Garmisch. Det er umulig å si om han kommer til start i Innsbruck, sier Stöckl i en uttalelse til NTB.

På pallen i Oberstdorf

Torsdag klokken 14 er det kvalifisering til det tradisjonsrike nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. Den går altså uten Lindvik, som naturlig nok heller ikke var å se under treningsomgangene nyttårsaften.

Tirsdag ble romerikingen nummer tre i åpningsrennet i Oberstdorf. Det sendte 22-åringen rett inn i sjiktet av hoppere som lå an til å kjempe om sammenlagtseieren i hoppuka.

Nå er den muligheten borte.

Sikkert er det altså heller ikke at Lindvik er med når hoppukesirkuset forflytter seg til Innsbruck etter rennet i Garmisch.

Trøbbel med å tygge

På en et digitalt pressemøte onsdag opplyste landslagssjef Alexander Stöckl at romerikingen fortsatt hadde store problemer med sin smertefulle betennelse.

– Det er litt av en utfordring for ham. Han spiste lunsj nå og prøvde å tygge litt mer, men det gjorde tydeligvis litt mer vondt, så han har litt trøbbel for øyeblikket, men det går over, sa østerrikeren da.

Stöckl hadde god tro på at tannproblemene ikke ville ødelegge for Lindviks videre deltakelse i hoppuke.

– Nei, det er ikke så ille. Men det er viktig at han får hvilt munnen sin og ikke bruker den til å prate, sa østerrikeren.

Dukket opp før jul

Lindviks tannproblemer skal ha dukket opp allerede før jul, og lille julaften oppsøkte han ifølge Stöckl sin faste tannlege hjemme i Norge. Dermed ble gjort grep for å lette på trykket betennelsen har skapt.

I etterkant har imidlertid ikke situasjonen bedret seg slik man håpet.

Ifølge landslagssjefen trykker betennelsen på kjeven, hvilket har gjort det utfordrende å åpne munnen. Dermed har Lindvik i hovedsak måttet innta flytende føde.

Søndag kveld var han hos tannlege i Oberstdorf, og der ble det på ny forsøkt å åpne opp rundt betennelsen. Å fjerne den aktuelle visdomstanna ble da ikke vurdert som aktuelt før etter at hoppuka var unnagjort.

Lindvik har de siste dagene gått på en ny type antibiotika som skulle bidra til at betennelsen roet seg. Det har den så langt ikke gjort.

For ett år siden var Lindvik det store norske navnet i hoppuka. Da vant han to renn og kjempet om sammenlagtseieren. I vinter har han ikke klart å følge opp, men tirsdag fikk 22-åringen til to meget gode hopp i Schattenbergbakken.

Nå stoppes han av tannproblemene.

(©NTB)