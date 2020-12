Saken oppdateres.

Siste: Ytterligere én person fra redningsmannskapet blir firt ned i skredområdet, bekrefter TV 2s reporter Rune Kjos på stedet. Totalt søker nå fire personer i husene.

Et politihelikopter søkte lenge over et begrenset område i rød sone torsdag ettermiddag. Dette ble så erstattet av et Sea King redningshelikopter, som firte redningsmannskaper ned i samme område.

– Søket gjøres ved hjelp av to helikoptre. Det er firt ned en hundeekvipasje, en redningsmann fra Sea King og en USAR-mannskap fra Oslo brann og redning, sier innsatsleder Roger Pettersen.

Søker i hus

Politiet understreker at de fortsatt søker etter overlevende. Søket gjøres i to av husene som ble tatt av skredet.

– Vi søker i rester av hus eller moduler som er forholdsvis intakte i rød sone. En hund søker inne i det første huset, mens mannskapene holder seg på utsiden. Vi har foreløpig ikke gjort funn av mennesker, sier innsatslederen.

Søket er satt i gang på bakgrunn av informasjonsinnhenting, analyse og planlegging, sier politiet. Husene ligger på det stedet i raset som er vurdert til å utgjøre minst risiko.

– Planlegger dere å gå inn med flere mannskaper fra bakken?

– Planen vår i forhold til risiko er de ressursene vi nå har satt inn. Dette er på grensen av det som er forsvarlig, sier Pettersen.

Politiet har som mål å finne personer i husene eller utelukke at det er personer der.

ENORMT: NVE anslår at skredet er opptil 350 meter bredt og 800 meter langt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ti er fortsatt savnet

Onsdag kveld var siste gang tallet på antall savnede ble nedjustert. Ti personer er fortsatt ikke gjort rede for, og politiet jobber ut ifra en hypotese om menneskene befinner seg i skredområdet.

Det var klokken 4 natt til onsdag at det gikk et enormt kvikkleireskred i Ask i Gjerdrum kommune. Ti personer ble skadd, over tusen personer er evakuert fra hjemme sine og de materielle skadene er enorme.