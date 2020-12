Innfører obligatorisk koronatesting for alle innreisende fra utlandet

Frem til i dag har det vært frivillig for innreisende å teste seg for korona etter ankomst. Nå frykter regjeringen en ytterligere spredning av den nye og mer smittsomme virusvarianten som er oppdaget i Storbritannia.

Bekymret for importsmitte

Fra 2. januar innfører regjeringen obligatorisk koronatesting for alle reisende som kommer fra utlandet. Testen skal gjøres så snart som mulig, og senest ett døgn etter ankomst. Det skriver regjeringen i en pressemelding.

– Vi er nå dobbelt bekymret for importsmitte. Vi er både bekymret for utbrudd med nye muterte virusvarianter som kan være mer smittsomme, og for at mange vil returnere til Norge etter jul fra land med langt høyere smittenivå enn vi har her, sier statsminister Erna Solberg (H).

Det anslås at den nye virusvarianten er 55 til 75 prosent mer smittsom. Sprer dette viruset seg, kan det bety at det såkalte R-tallet kan stige med 0,4, ifølge regjeringen.

Testkapasiteten ved grensene økes, og det innføres restriksjoner for grensepasseringer.

Testplikten gjelder ikke for barn under 12 år.

Stenger grenseoverganger

Tirsdag ble flystansen fra Storbritannia videreført til tidligst 2. januar 2021 kl. 17, og testkravet kommer som et ytterligere tiltak.



STRAMMER INN: Nå blir det enda strengere innreiserestriksjoner ved norske grenseoverganger. Foto: Jil Yngland/NTB Scanpix

For å få bedre kontroll på grensene, og sørge for god nok testkapasitet, vurderes flere grenseoverganger fysisk stengt. Hvilke det er snakk om, er foreløpig ukjent.

– Jeg vil beslutte hvilke grensepasseringssteder som skal stenges, og hvilke unntaksgrupper som likevel kan benytte stengte grenseoverganger, sier justisminister Monica Mæland (H).

– Unødvendig sent

FrP-leder Siv Jensen mener innføringen av obligatorisk testing kommer for sent. Partiet foreslo allerede i august å innføre obligatorisk testing, men forslaget fikk ikke flertall da det ble behandlet i Stortinget like før jul.

– Det er bra at regjeringen endelig snur og går inn for at alle som reiser til Norge skal testes. Men dette kunne vært gjort for lenge siden, sier Siv Jensen.

– Vi risikerer nå flere uker med strenge tiltak rettet mot folk flest og næringslivet. Denne snuoperasjonen kommer unødvendig sent, fortsetter hun.