Kom hjem til blomstrete tapet i taket: – Er det mulig?!

Det var ikke et rom for pyser Tid for hjem etterlot seg etter fire dager med oppussing. Taket hadde fått storblomstret tapet. Vegger, gardiner, tekstiler og møbler var alle farget i rosa og fersken.

– Er det her vi bor?, utbryter Gunnar Sælem (63) da han kommer inn og får se den nye stuen, for forandringen fra slik det så ut før er virkelig stor.

Tid for hjem har utvidet stuen slik at et tilstøtende soverom nå er en del av oppholdsrommet. Dette var et ønske fra huseierne, da barna i familien nå er store og har flyttet ut. Men å tenke tanken er én ting. Å få Tid for hjem til å gjøre det uten å ane hvordan resultatet vil bli, er noe helt annet. Men den sjansen var de villige til å ta. Disse rommene hadde stått uten noen form for oppgradering i mange tiår.

Se familiens reaksjon i videovinduet øverst i saken!

FØR: Velbrukt stue klar for oppussing. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Tapet i taket og varme farger. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Vegg mot soverom som blir revet. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Veggen er revet og stuen utvidet. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Soverommet som skal bli en del av stuen. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Soverommet har blitt til sofaområde i den nye stuen. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Den gamle peisovnen. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Lenestoler foran den nye peisløsningen. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer

– For lenge lenge siden var det to stuer her. Da vi trengte flere soverom ble stuene delt av, men nå hadde vi et stort ønske om å få det tilbake til slik det en gang var. Vi hadde tenkt lenge på det, men så ble det ikke til at vi fikk gjort noe, forteller huseier Elisabeth Holen (63).

Overraskelsen var stor da de kom hjem etter oppussingen. Fargeskalaen var uventet. Nye møbler og ny peis var kommet på plass, og ikke minst var taket dekket av storblomstret tapet. Nå har de bodd i sine nye rom i nesten ett år, og spørsmålet er jo hvordan det er å bo under denne blomsterengen, og om stuen har passet deres livsstil.

Se produktliste for fargekoder og materialer.

– Det har gått helt strålende, vi er veldig fornøyd med alt, inkludert tapeten i taket. Det kunne ikke vært annerledes, sier Elisabeth og retter en stor tak til designer Astrid Maria Sætren.

DESIGNER: Astrid Maria Sætren. Foto: Pandora Film/ TV 2

Designer Astrids tanker bak forandringen

Astrid Marie Sætran synes rommet har fine detaljer og godt med vinduer, og er enig i at å innlemme soverommet i stuen igjen er en god idé. Hun ønsker å lage det til ett stort rom – ikke to stuer med dobbel dør som også kunne ha vært en mulighet. Spiseplass har familien på kjøkkenet, og dette rommet trenger den plassen som blir. Her skal det nemlig være et piano, stor tv, plass til to store hunder, og et område som er egnet til Gunnars gitarer og forsterkere. Det er bestillingen.

TV-STUE: Spesiallaget reol langs hele kortveggen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Blomstrete tapet

Det er tapeten som blir førende for alle valg i stuen. Astrid bestemmer seg først for den, og velger så varme farger og tekstiler som passer.

Andre materialer er mørk stein til den nye peisen, samt eikeparkett og eikefinér til alle møbler som skal bygges.

Romløsninger blir slik at TV og sofaer plasseres i den ene enden av rommet, med en stor spesialbygget reol på endeveggen. På den andre endeveggen kommer plassbygget pult, vindussete og hyller – også i eikefinér. På midten er peisen og pianoet plassert.

BLOMSTER: Storblomstret tapet til taket. Foto: Pandora Film/ TV 2

Arbeidet

Etter riving av veggen mellom rommene handler det i stor grad om å få nye og ensartede flater over alt. I taket blir takplater fjernet og nytt lerretstak blir strukket. Veggene blir helsparklet og kledd med «slett vegg» før de blir malt. Alle vinduer og dører blir stelt og malt i farge som matcher veggen. Gulvet får ny eikeparkett.

FARGEPALETT: Vegger og vinduer i matchende varme farger. Foto: Pandora Film/ TV 2

Men det er detaljene som til slutt gjør rommet spesielt, som nye lister i taket. De er satt sammen av ulike listeprofiler. I taket går de ca 10 cm inn på takflaten, og så strekker de seg ca 20 centimeter ned på veggen. En gøy ting å tenke at kan bli fint, og et stort arbeid å utføre. Andreas bruker faktisk flere dager på dette, inkludert gardinbrett.

LISTVERK: Lister satt sammen av mange enkeltlister med ulike profiler. Foto: Pandora Film/ TV 2

Når alt er ferdig malt blir taket tapetsert med den storblomstrede tapeten. Også det er et nitid arbeid da mønsteret hele tiden skal tilpasses neste lengde.

VINDUSSETE: Koselig ved viduet. Gardiner og sittepute i samme stoff. Foto: Pandora Film/ TV 2

Vi syr gardiner og hundeputer, monterer reol på den ene endeveggen, og vindussete med hyller og arbeidsplass på motsatt side. Den gamle peisovnen blir fjernet, og ny peisinnsats blir bygget inn i brannhemmende plater.

NY PEIS: Innebygget innsats med stor hylle. Foto: Pandora Film/ TV 2

Ferdig

Rundt fire dager senere står rommet ferdig og fint, og familien kan få komme hjem igjen. Det knytter seg litt spenning til overtagelsen ettersom de nettopp har sagt at rosa-toner ikke er å foretrekke.

Resultatet ble likevel godkjent. Fargene passet perfekt, sa Gunnar og Elisabeth – og alt stod i følge dem i stil til hverandre.

Tid for hjem takker for seg!

