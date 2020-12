Kolasinac forlater Arsenal – blir utnevnt til ny kaptein

Sead Kolasinac lånes ut fra Arsenal til Schalke 04 resten av sesongen.

Ifølge Bild går Kolasinac ned 50 prosent i lønn for å gjennomført avtalen. SPORT1 melder at venstrebacken blir ny kaptein i Schalke.

Kolasinac ble hentet til Arsenal fra Schalke sommeren 2017 da kontrakten med den tyske storklubben utløp. Han har fra før 123 kamper for Schalke.

– Jeg er glad og stolt over å kunne ta på meg Schalke 04-trøyen igjen. Klubben er for tiden i en vanskelig situasjon, men i løpet av de kommende ukene og månedene vil jeg gjøre mitt beste for å sikre flest mulig poeng. Sammen skal vi holde oss i ligaen. Det er jeg hundre prosent sikker på, sier Kolasinac i en uttalelse på klubbens nettsider.

Denne sesongen står Kolasinac med kun ni kamper for Arsenal. Før sesongen skal han ha vært nær en overgang til Bayer Leverkusen.

Schalke ligger helt sist i Bundesliga med fire poeng etter 13 kamper. For få dager siden tok Christian Gross over som ny trener i klubben.