Familien til hunden Zajka: – Utrolig takknemlig

– Det er så fint å se hvor mange som har brydd seg. Vi tror det har bidratt til at hun ble funnet og setter utrolig stor pris på det, sier Sandman til TV 2.

Hun forteller at familiehunden Zajka nå får pleie hos en veterinær på Kjeller. Han har fått et kutt i labben som må få behandling. I ettermiddag fikk de endelig treffe henne.

– Vi gleder oss veldig til å se henne. Hun er veldig rystet etter timene hun var fanget i skredet, men er ellers i god behold, sa Sandman til TV 2 torsdag formiddag.

Selv oppholder hun og moren seg på Olavsgaard sammen med andre evakuerte, mens faren Jørgen Sandman har blitt operert for et kragebeinsbrudd og er på sykehus.

Stort engasjement

REDDET: Zajka ble reddet ut av skredet. Foto: Privat

Historien om Zajka som ble reddet ut har blitt et lyspunkt for mange etter det dramatiske skredet i Gjerdrum i går. Leteaksjonen - og nyheten om at hun er funnet - har skapt stort engasjement i sosiale medier.

– Vi er utrolig takknemlig og utrolig rørt over at det er så mange som har brydd seg og gjort en innsats for å finne henne. Redningsmannskapene har også vært helt utrolige. Nå håper vi bare at de siste savnede også blir funnet, sier Sandman.

Mistet huset

Familien mistet huset sitt i leirskredet onsdag morgen. Selv flyttet Sandman ut av barndomshjemmet for noen måneder siden, og hun var ikke i boligen da skredet gikk.

TAKKNEMLIG: Michelle Sandman (19) og familien er takknemlige for engasjementet rundt hunden Zajka. Foto: Privat

Foreldrene ble evakuert fra skredområdet med helikopter, men fikk ikke ta med seg dalmentineren Zajka.

Men da redningsmannskaper i natt jobbet på spreng for å finne personene som fortsatt er savnet, oppdaget en drone en varmekilde i skredområde 1.30-tiden.

Det viste seg å være Zajka, som ble reddet opp med helikopter. Siden det har Zajka blitt tatt hånd om av en veterinær.

Letter over å være i live

19-åringen sier at familien er i en vanskelig situasjon og er usikre på hva som vil skje fremover.

– Vi venter litt på at sjokket skal komme. Det er ikke lett, foreldrene mine er blant dem som er hardest rammet. Men vi er i live.